【ギャグ漫画】入社後すぐに退職する今どきの青年!?「警察官になって制服に袖を通すのが夢だった」と語る【著者に聞く】
【漫画を読む】入社後すぐに退職する青年だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に夢が叶って退職する青年についても話を聞いた。
■入社して早々に退職する青年
著者に夢が叶って退職する青年について意見を尋ねると、「夢が叶うというのは必ずしも喜ばしいことだけじゃないと思うんですよね。夢があったからこそ、つらいことも乗り越えられたと思うので。その夢が一つなくなった彼が今後、いち早く新たな夢を見つけられることを願っています」と語ってくれた。
■意外な部活のかけ持ち
サッカー部に所属している男子生徒は、今日は部活の練習に出られないことを先生に相談する。生徒が「ほかにかけ持ちしている部活があって…」と申し訳なさそうに事情を話すと、先生も理解してくれた。「よしいいだろう。たしか陸上部だったよな？」と先生が聞くと、生徒は笑顔で「帰宅部です」と答えるのであった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品をお届けした。仕事などで日ごろストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読めばストレスも吹き飛ぶだろう！最近あまり笑えてないと思うなら、この機会にぜひ一度読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
