HEAVEN Japanのストラップレスブラ登場♡ズレにくく快適な美胸設計に注目

肩を見せるファッションが増えるこれからの季節に欠かせない、ストラップレスブラ。けれど、「ズレ落ちる」「胸が潰れる」「締め付け感が苦しい」と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちの声に寄り添い、HEAVEN Japanから新作「ストラップレスブラ」が登場しました。締め付け感を抑えながらも安定感のある着け心地を実現し、美しいバストラインまで叶えてくれる注目アイテムです♡

ズレにくさと快適さを両立

「ストラップレスブラ」は、価格7,480円（税込）、カラーはブラック、サイズはE65～K90までの豊富な42サイズ展開です。

最大の魅力は、締め付けないのにズレにくい設計。ブラ上辺には滑り止めテープ、アンダー部分には30mmの太テープを採用し、ストラップなしでもしっかり安定感をキープしてくれます。

さらに、脇高設計と4段ホックで面全体を使って支えるため、圧が分散されて苦しく感じにくい仕様に。長時間着用しても快適に過ごせるよう細部までこだわりが詰まっています。

また、吸水速乾の涼感素材を使用しているため、汗ばむ季節でもムレにくく、さらりとした着け心地を楽しめるのも嬉しいポイントです。

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美しいバストラインをサポート

ストラップレスブラで気になりやすい「胸が潰れて見える問題」にも配慮されているのが今回の新作。

4枚のパーツを縫い合わせた4枚はぎカップによって、バストの丸みをキープしながら立体的なシルエットを演出してくれます。垂れて見えやすいバストも、程よく持ち上げて整える補整力が魅力です。

さらに、サイドにはボーンを内蔵。集めたお肉をしっかりホールドしてくれるため、脇まわりもすっきりとした印象に導いてくれます。

胸元をカバーする形状になっているため、産後でカップが浮きやすい方や、谷間が気になるグラマーバストの方にも安心。

胸を強調しすぎず自然なシルエットに整えてくれるので、オフショルダーやキャミソールも自信を持って楽しめます♪

シンプルデザインで毎日使いやすい

デザインは、薄着の季節でも響きにくいシンプル仕様。ストラップレスでも下着感が強すぎず、ファッションを邪魔しない洗練された印象に仕上げられています。

また、洗濯表示は印字仕様になっており、タグのチクチク感がないのもポイント。肌への刺激を軽減し、密着度の高いブラでも快適に着用できる工夫がされています。

HEAVEN Japanでは、45年以上下着づくりを続けてきたパタンナーの知見を活かし、何度も試作と試着を重ねながら商品開発を行っているそう。

女性のリアルな悩みに寄り添った設計だからこそ、多くの人に支持されている理由が伝わってきます。

夏ファッションをもっと自由に♡

HEAVEN Japanの「ストラップレスブラ」は、快適さ・補整力・美しいシルエットを兼ね備えた頼れる一枚。ズレ落ちや締め付け感に悩んでいた方も、これなら安心して夏のおしゃれを楽しめそうです♡

オフショルダーやキャミソールなど、肌見せコーデが増える季節に向けて、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。