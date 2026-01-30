【GU】スウェットパンツが2990円→990円に！今週末買いたいお得なパンツ2選
今週末に「GU」でチェックしたいアイテムを3つ厳選して紹介します。
東京バーゲンマニア編集部が注目したのは、2026年1月27日に値下げされたアイテムです。
2000円以下で買えるパンツ2商品を取り上げます。
脚長見えパンツは1290円に
ヘビーウェイトワイドストレートパンツ
適度なゆとりを持たせたワイドストレートシルエットのパンツです。あたたかみのある裏起毛スウェット素材で、熱を外に逃がしにくい保温機能が付いています。
まさに今の寒い時期にぴったり。ユニセックスサイズのアイテムです。
29日現在、ワインカラーは"990円"まで値下げされています。通常価格は2990円なので狙い目ですよ。ちなみに、ダークブラウンとダークグリーンは各1990円に値下げされています。
デニムタックトラウザー
ワイドストレートなシルエット＆ハイウエストで脚長効果が期待できます。ポケットは前左右に2つあり、後ろの2つは飾りポケットです。
SNSでは「痩せて見えます」「とってもよかったから色ち買いした」といった声が寄せられています。
販売当初は2990円でしたが、1290円まで値下げされています。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）