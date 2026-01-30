KENZO BY NIGO 2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¡Ö¸Î¶¿¡×¤Ø¤ÈÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐÏÃ
KENZO¤Ï¡¢2026Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æÃÏ¶è¤ËÐÊ¤àÁÏÀß¼Ô¡¦üâÅÄ¸»°¤ÎµìÅ¡Âð¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëNIGO¤Ï¡¢¡ÖKENZO¤Ï¼«Í³¡¢¿§ºÌ¡¢¤½¤·¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÉþ¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òüâÅÄ¸»°¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¤³¤ÎµìÅ¡Âð¤Ï¡¢ÃÝ¤äºù¡¢¸ñ¤Î±Ë¤°ÃÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¡¢1988Ç¯¤«¤é1993Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£üâÅÄ¸»°¤¬âÔÁÛ¤äµÙÂ©¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NIGO¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¡Öµ¢¶¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2022Ç¯½Õ²Æ¤Î½¢Ç¤Åö½é¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÈþ³Ø¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¥³¥¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½Åª¥³¡¼¥É¤¬½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢KENZO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÞÃïÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¸Î¶¿¡×¤È¤Ï¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¿È¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡ÈÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢NIGO¤é¤·¤¤Àµ³Î¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå¤Î¡ÖKENZO Jungle¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖK¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»É½«Æþ¤ê¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤âºÆË¬¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥å¡¼¥º¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
»ë³ÐÅª¤ÊÍ·¤Ó¤âº£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥Í¥ª¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤ä¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÊÁ¡¢¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤ä¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¤ÈÊÂÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ä»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥°¥ì¡¼¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤ä¥ì¥Ã¥É¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËË¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¸¶·¿¤Ï¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê²ðÆþ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÊª¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¶ß¤ä¥Ô¡¼¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï²Ö¤Î»É½«¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½¥»¥ë¥Ó¥Ã¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¹ç¤¤¤òÁý¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥±¥ó¥¾¡¼¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥·¥å¡¼¥º¤È¥Ð¥Ã¥°¤â¡¢²ÖÊÁ¤È¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¥È¥¥¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¡¢»É½«Æþ¤ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢1986Ç¯¤Î¥«¥¤¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÃé¼Â¤Ê¥ì¥×¥ê¥«¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¿·²ò¼á¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
2026Ç¯½©Åß¤ÎKENZO¤Ï¡¢¡Ö¸Î¶¿¡×¤òÃÆÎÏÅª¤Ç½ÅÁØÅª¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤¿³µÇ°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éþ¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ÍÙ¤ê¡¢Áö¤ê¡¢Í·¤Ö¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½ÅªÈþ³Ø¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¤È¸å·Ñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëË¤«¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò·È¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤ÎKENZO¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¡ÎCredit¡Ï
Photography by Linus Morales
Video by Pablo Tapia Plá
Styling by Marq Rise
Make up by Anthony Preel
Hair by Ramona Eschbach
Music by Ryuichi Sakamoto
¤³¤ÎµìÅ¡Âð¤Ï¡¢ÃÝ¤äºù¡¢¸ñ¤Î±Ë¤°ÃÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¡¢1988Ç¯¤«¤é1993Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£üâÅÄ¸»°¤¬âÔÁÛ¤äµÙÂ©¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NIGO¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¡Öµ¢¶¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2022Ç¯½Õ²Æ¤Î½¢Ç¤Åö½é¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥É¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÈþ³Ø¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¥³¥¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½Åª¥³¡¼¥É¤¬½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢KENZO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÞÃïÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¸Î¶¿¡×¤È¤Ï¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¿È¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡ÈÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢NIGO¤é¤·¤¤Àµ³Î¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1980Ç¯Âå¤Î¡ÖKENZO Jungle¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖK¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»É½«Æþ¤ê¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤âºÆË¬¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥å¡¼¥º¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
»ë³ÐÅª¤ÊÍ·¤Ó¤âº£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥Í¥ª¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤ä¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÊÁ¡¢¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤ä¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¤ÈÊÂÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ä»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥°¥ì¡¼¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤ä¥ì¥Ã¥É¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËË¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¸¶·¿¤Ï¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê²ðÆþ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÊª¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¶ß¤ä¥Ô¡¼¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï²Ö¤Î»É½«¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½¥»¥ë¥Ó¥Ã¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¹ç¤¤¤òÁý¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥±¥ó¥¾¡¼¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¥·¥å¡¼¥º¤È¥Ð¥Ã¥°¤â¡¢²ÖÊÁ¤È¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¥È¥¥¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¡¢»É½«Æþ¤ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢1986Ç¯¤Î¥«¥¤¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÃé¼Â¤Ê¥ì¥×¥ê¥«¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¿·²ò¼á¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
2026Ç¯½©Åß¤ÎKENZO¤Ï¡¢¡Ö¸Î¶¿¡×¤òÃÆÎÏÅª¤Ç½ÅÁØÅª¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤¿³µÇ°¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éþ¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ÍÙ¤ê¡¢Áö¤ê¡¢Í·¤Ö¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½ÅªÈþ³Ø¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¤È¸å·Ñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëË¤«¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò·È¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤ÎKENZO¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
Photography by Linus Morales / Courtesy of KENZO
¡ÎCredit¡Ï
Photography by Linus Morales
Video by Pablo Tapia Plá
Styling by Marq Rise
Make up by Anthony Preel
Hair by Ramona Eschbach
Music by Ryuichi Sakamoto