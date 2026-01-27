この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【大雪】29～30日に再び強い寒気 前回寒波との「2つ」の違いとは」と題した動画を公開。1月29日から30日を中心に再び強い寒気が流れ込み、日本海側で大雪となる見込みであることを伝えた。



松浦氏によると、今回の寒気は先週の「大寒寒波」と比較して、期間が短く、強さも1段弱いものになるという。しかし、「十分大雪をもたらす寒気の強さ」であると指摘。すでに積雪があるところに、今回のような少し湿った重い雪が降ることで、「落雪ですとか雪崩っていうのが被害が拡大しやすい状況」と警鐘を鳴らした。



天気は27日にかけて冬型の気圧配置が緩み、気温が上昇するため、なだれや落雪に注意が必要である。その後、28日夜から新たな低気圧が発達しながら寒気を引き込み、冬型が強まる見込みだ。寒気のピークは29日から30日頃で、上空約5500mで-36℃、約1500mで-12℃という大雪の目安となる強い寒気が北陸付近まで南下する。これにより、北日本から東日本の日本海側を中心に大雪となるおそれがある。特に、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が明瞭になるため、山陰から北陸にかけて局地的に雪が強まることが予想される。



28日正午までの24時間降雪量は、東北から北陸の山沿いで多いところで50cm前後が予想されている。その後、29日正午までには同地域でさらに30cm前後、30日正午までには40～50cmの降雪が上乗せされる可能性がある。特に新潟県の山沿いでは70cmを超える大雪となるおそれもある。気象庁は早期注意情報を発表しており、新潟、富山、石川、福井、京都、兵庫の各府県では29日から30日にかけて、鳥取県では30日に警報級の大雪となる可能性を示唆している。松浦氏は、最新の情報を確認し、大雪への備えを進めるよう呼びかけている。