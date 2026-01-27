初心者さんこそパーソナルカラーで選んでみて！垢抜けるアイシャドウの選び方
イエベ春の垢抜けアイシャドウの選び方
イエベ春の方は温かみのある明るい色が得意なカラータイプ。
ベージュ・ブラウン・コーラル・ピーチ・オレンジ・ゴールドなどのアイシャドウが似合います！
イエベ春の方にオススメのアイシャドウはこちらです。
ettusais アイエディション（カラーパレット） 18ピンクシェイド
2色を重ねて塗るだけで手の込んだアイメイクに見えるので、初心者さんにぴったり♡
また、デイリー使いしやすいブラウンのアイシャドウは、あたたかみを感じる黄みのあるブラウンを選ぶのがオススメです◎
イエベ春の方にオススメのブラウンのアイシャドウはこちらです。
2aN ベターミーアイパレット 01サンリット
ブルベ夏の垢抜けアイシャドウの選び方
ブルベ夏の方はひんやりとした、青みのある淡くソフトな色が得意なカラータイプ。
ライトピンク・ローズピンク・ラベンダー・ココアブラウン・グレイッシュブラウン・シルバーなどのアイシャドウが似合います！
ブルベ夏の方にオススメのアイシャドウはこちらです。
CLIO プロ アイ パレット エアー 110ピオニードリーム
ブルベ夏の方にぴったりな青みのあるピンク〜ブラウンまで幅広く、12色入っているので気分によって様々なメイクが楽しめます♪
デイリー使いしやすいブラウンのアイシャドウは、ピンクみを感じるココアブラウンやローズブラウンのものを選ぶと失敗しにくいです◎
ブルベ夏の方にオススメのブラウンのアイシャドウはこちらです。
exel スキニーリッチシャドウ SR06 センシュアルブラウン
イエベ秋の垢抜けアイシャドウの選び方
イエベ秋の方は黄みのある、こっくりした色や深みのある色が得意なカラータイプ。
ブラウン・ベージュ・テラコッタ・オリーブ・カーキ・ブロンズなどのアイシャドウが似合います！
イエベ秋の方にオススメのアイシャドウはこちらです。
Chacott フェイスカラーパレット 517 ホライゾングリーン
なかなか挑戦しにくいグリーン系パレットですが、ニュアンスカラーで目元に馴染みやすいので初心者さんにも◎
ブラウン全般が得意なイエベ秋の方ですが、ブラウンのアイシャドウは深みのあるマットなブラウンを選ぶと目元が引き締まって見えます！
イエベ秋の方にオススメのブラウンのアイシャドウはこちらです。
LUMMIR ライトオンアイズシャドウパレット 8PM 07ミッドナイトアッシュ
ブルベ冬の垢抜けアイシャドウの選び方
ブルベ冬の方は青みのあるクリアで鮮やかな色や深みのある色が得意なカラータイプ。
ローズピンク・バーガンディ・プラム・ラベンダー・ネイビー・グレイッシュブラウン・シルバーなどのアイシャドウが似合います。
ブルベ冬の方にオススメのアイシャドウはこちらです。
キスミーフェルム スタイリングアイパレット 04ヴィンテージプラム
モーヴ系カラーとグレイッシュな締め色で華やかさのある目元に。
単色でも数色塗り重ねてもアイメイクが決まるので初心者さんにオススメです！
デイリー使いしやすいブラウンのアイシャドウは黄みのない、ココアブラウンやグレイッシュブラウンを選ぶと似合いやすいです♪
ブルベ冬の方にオススメのブラウンのアイシャドウはこちらです。
KATE ケイト メロウブラウンアイズ BR-8 スキニーアッシュブラウン
いかがだったでしょうか？今回はパーソナルカラーを活かした垢抜けるアイシャドウの選び方をお伝えしました！
アイシャドウ選びに迷った際はぜひ参考にしてみてください♪