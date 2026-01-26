¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¦È÷ÉÊ»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÊóÉü¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¡È¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡ÉÌ±Çñ¥²¥¹¥È¤Î°¼Á¥È¥é¥Ö¥ë¡ÄÌ±Çñ±¿±Ä¤Ç¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¡×¤·¤Ê¤¤ËÉ±Òºö
Ì±Çñ·Ð±Ä¤Ï¡¢½ÉÇñµÒ¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿°¼Á¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ê¤É¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¸°ð¿ò»á¤ÎÃø½ñ¡ØÌ±ÇñÎ¹´ÛÅê»ñ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÂçÁ´¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÇ¯´ÖCF1000¤òÃ£À®¤·¡¢¸«»öFIRE¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ì±ÇñÎ¹´ÛÅê»ñ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î½ÉÇñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉô²°´Ö°ã¤¤¤ÈÏ©¾å½¸ÃÄ¹ÔÆ°
¥²¥¹¥È¤¬Êª·ï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ºÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÙ²È¤òÌÜÅªÃÏ¤È´Ö°ã¤¨¡¢¥É¥¢¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÈÌÄ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²èÁü¤äÆ°²è¤ÇÆ»½ç¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¸°¤¬¤¦¤Þ¤¯³«¤±¤é¤ì¤ºÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÏÅÅ»Ò¾û¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎÀ©¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÅÅ»Ò¾û¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÈÖ¹æ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤â±ó³Ö¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ï©¾å½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ç¤Ï²È¤ÎÁ°¤ÇÁû¤°¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ´µ¯¤È¤·¤ÆÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¬¥¤¥É¡ÊÂÚºßÃæ¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¹â¹»À¸¤«¤é¡Ö10¿Í¤¯¤é¤¤¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âµÊ±ì¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·µÊ±ì¤Ï¿§¤¬¸«¤¨¤º¡¢½¤¤¤À¤±¤¬¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤êÎ©¾Ú¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ÀÀÁµáÃæ¤Ç·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤è¤ê¤âÁû²»¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¦¥¹¥¬¥¤¥É¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Ç¡¢¡Ö¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡¢³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤âÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤ÎµÊ±ì¤ÏÀäÂÐ¶Ø»ß¡×¤ÈÅ½¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÊ±ì¤äÁû²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢Í½Ìó»þ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¸½ÃÏÅ½¤ê»æ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¥´¥ß½Ð¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÈÆ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÉô²°¤Î¥´¥ß¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Íè¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¥ß¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å¬Åö¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¶áÎÙ¤«¤é¶ì¾ð¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÆÀÚ¿´¤«¤é¡¢¼¼Æâ¤Î¥´¥ß¤òÂÞ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥¹¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢½¸¹ç½»Âð¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤Î¥´¥ßÈ¢¤ò²°³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¼ê¤Ç¤¹¡£
Äê´ü²ó¼ý¤Ç¤¤ë»ºÇÑ²ó¼ý¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥¬¥¤¥É¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ×Ë¾¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é²ó¼ý¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¦¿Í¿ôµ¶Áõ
¥É¥¿¥¥ã¥ó¡½¡½Í½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éÍè¤Ê¤¤¡ÖNO-SHOW¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£Airbnb¤Ê¤ÉOTA¡Ê½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¸·¤·¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤·¤«ÂÐºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬º£¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±ÇñÎ¹´Û¡¦¾®µ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¤Î´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBeds24¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³«È¯¼Ô¤ÎÄ¹ºäÁÏÂÀ¤µ¤ó¡ÊÂè4¾Ï¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·ÇºÜ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¸å¤ÎÎÁ¶â²ó¼ý¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¿Í¿ôµ¶Áõ¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£5Ì¾¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ï8Ì¾¡¢10Ì¾¤¬Çñ¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤È¤¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÌµ¿Í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¿Í¿ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¶á½ê¤«¤é¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¶ì¾ð¤¬Íè¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤ÏÉÛÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÍ½Ìó¿Í¿ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤òµ¡³£Åª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤¿È½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÀßÈ÷ÇËÂ»¤ÏÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä
¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷ÇËÂ»¡¦±øÂ»¡¢È÷ÉÊ»ý¤Áµ¢¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÝ¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Airbnb¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌ±Çñ¸þ¤±¤ÎÊÝ¸±¡¢·úÊªÊÝ¸±¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢AirbnbÊÝ¸±¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ºÀÁµá¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÊä½þÂÐ¾Ý¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐAirbnbÂ¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥²¥¹¥È¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÌ±ÇñÊÝ¸±¤ä»ÜÀßÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆ±°Õ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þÈÏ°Ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ê¸²½Åª¤ÊÇØ·Ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Í¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¥²¥¹¥È¤Ê¤é¡¢¡Ö¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÌ±ÇñÌ±½É¶¨²ñ¤Î¾¦ÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¤ÎÊñ³çÊÝ¸±¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´ÉÍý¼ÔÇå½þ¡¦½º´ï¤äÀßÈ÷¤Ë¤«¤±¤ëÊÝ¸±¡¦¥²¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¸±¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀßÈ÷¤ä½º´ï¤Ë¤«¤±¤¿ÊÝ¸±¤¬ºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¯¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë²õ¤·¤¿¤ÈÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆÍÈ¯Åª¤ÊÇËÂ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ»ö¸ÎÊó¹ð¤¹¤ì¤Ð¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Î¡Ö´ÉÍýÀÕÇ¤¡×¤ò²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×À
Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤Ï±¿±Ä¼Ô¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£´í¸±¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ°¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÛÄê¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥¦¥¹¥¬¥¤¥É¡¦¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¸Å¤¤Êª·ï¤ÇÁë¤¬Âç¤¤¯¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤ËÁë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÍî²¼ËÉ»ß¤ÎÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ëü¤¬°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢±¿±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¤³¤Î2¤Ä¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊóÉü¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÉü¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï¡¢¥´¥ß½Ð¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¿ôµ¶Áõ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êª¤ò²õ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀµÅö¤Ê¼çÄ¥¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½ÉÇñ¼Ô¤¬µÕº¨¤ß¤·¤ÆÄã¤¤¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖµÕ¥®¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
Airbnb¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬1¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥ì¡¼¥à¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤ÏX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÍúÎò¤ä¾Úµò¤ò»Ä¤·¤ÆAirbnb¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
