ローソンのからあげクンが84円に！お得すぎるLINEクーポンまとめ《26日〜29日》
LINEアプリが配信している「チャンスタイムクーポン」がお得です！
2026年1月26日から29日までには、ローソンでお得にお買い物ができるクーポンが充実しています。
カフェラテMは半額に
LINEギフトにて、対象商品を50％オフ〜70％オフで購入できるクーポンです。1商品につき1人1枚まで取得できます。
それぞれのクーポンの利用上限数は3000枚です。上限数に達した時点で終了となるので、早いものがちですよ。利用開始は各日0時からです。
●26日（月）
・「からあげクン 対象4種 70％OFFクーポン」（278円→84円）
・対象商品：からあげクンレギュラー・レッド・北海道チーズ・さわやかレモン味
・利用期間：26日中（0時0分開始）
●27日（火）
・「ロッテ 雪見だいふく 50％OFFクーポン」（194円→97円）
・利用期間：27日中（0時0分開始）
●28日（水）
・「名店シリーズ 丼型各種 50％OFFクーポン」（348円→174円）
・対象商品：「名店 家系総本山 吉村家 豚骨醤油ラーメン」または「名店 麺屋一燈 濃厚魚介らーめん」
・利用期間：28日中（0時0分開始）
●29日（木）
・「マチカフェ カフェラテM 50％OFFクーポン」（230円→115円）
・利用期間：29日中（0時0分開始）
クーポンの取得方法を紹介します。LINEショッピングを友だち追加し、「チャンスタイムクーポン」の特設ページからそれぞれのクーポンを取得します。クーポンは「LINEギフト」として届きます。LINEギフトの友だち追加も必要です。
各商品はローソンで引き換えることができます。一部エリアや店舗では取り扱いがない場合もあります。ローソンスマホレジでの利用はできません。
23日現在、4つのクーポンは事前配布が始まっています。利用開始前にクーポンを取得し、利用開始日の0時になったらLINEギフトで速やかに決済を完了するのがおすすめです。LINEのチャンスタイムクーポンは好評につき、毎回争奪戦となっています。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）