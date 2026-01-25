ローソンのからあげクンが84円に！お得すぎるLINEクーポンまとめ《26日〜29日》

LINEアプリが配信している「チャンスタイムクーポン」がお得です！

2026年1月26日から29日までには、ローソンでお得にお買い物ができるクーポンが充実しています。

カフェラテMは半額に

LINEギフトにて、対象商品を50％オフ〜70％オフで購入できるクーポンです。1商品につき1人1枚まで取得できます。

それぞれのクーポンの利用上限数は3000枚です。上限数に達した時点で終了となるので、早いものがちですよ。利用開始は各日0時からです。

●26日（月）

・「からあげクン 対象4種 70％OFFクーポン」（278円→84円）

・対象商品：からあげクンレギュラー・レッド・北海道チーズ・さわやかレモン味

・利用期間：26日中（0時0分開始）

●27日（火）

・「ロッテ 雪見だいふく 50％OFFクーポン」（194円→97円）

・利用期間：27日中（0時0分開始）

●28日（水）

・「名店シリーズ 丼型各種 50％OFFクーポン」（348円→174円）

・対象商品：「名店 家系総本山 吉村家 豚骨醤油ラーメン」または「名店 麺屋一燈 濃厚魚介らーめん」

・利用期間：28日中（0時0分開始）

●29日（木）

・「マチカフェ カフェラテM 50％OFFクーポン」（230円→115円）

・利用期間：29日中（0時0分開始）

クーポンの取得方法を紹介します。LINEショッピングを友だち追加し、「チャンスタイムクーポン」の特設ページからそれぞれのクーポンを取得します。クーポンは「LINEギフト」として届きます。LINEギフトの友だち追加も必要です。

各商品はローソンで引き換えることができます。一部エリアや店舗では取り扱いがない場合もあります。ローソンスマホレジでの利用はできません。

23日現在、4つのクーポンは事前配布が始まっています。利用開始前にクーポンを取得し、利用開始日の0時になったらLINEギフトで速やかに決済を完了するのがおすすめです。LINEのチャンスタイムクーポンは好評につき、毎回争奪戦となっています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）