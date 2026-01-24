この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【楽天モバイル】モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」の決定的な弱点とは？7ヵ月間利用して感じたデメリット！」と題した動画を公開。楽天モバイルのモバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間使用したレビューを紹介した。総合的には「コスパ最強」と高評価である一方、利用する人を選ぶ「決定的な弱点」があることを指摘している。



動画の投稿者であるネコさや氏はまず、7ヵ月間使用した結論として「サービス内容や価格に満足」しており、総合的に「コスパ最強」だと評価した。実際の通信速度については、混雑する平日の昼12時台で下り14Mbps、夜20時台で11Mbpsを記録。複数台を同時接続しても標準画質の動画であれば快適に視聴できるとし、日常的な利用では十分な性能であると述べた。



しかし、同製品には7つのデメリットがあり、その中でも特に2つの「決定的な弱点」が存在すると氏は語る。1つ目は「端末の性能がそこまで良くない」点である。同製品は古いWi-Fi規格である「Wi-Fi 4」に対応し、周波数帯も電波干渉を起こしやすい2.4GHz帯しか利用できない。これにより、電子レンジなどの家電が多い環境では通信が不安定になりやすいという。また、5G通信にも非対応である。



2つ目の決定的な弱点は「屋内や地下、田舎の電波が悪い」ことだ。氏は自身の経験として、トンネル内や建物の地下、山間部の観光地などで繋がらなかった事例を紹介。プラチナバンドに対応しているものの、まだ対応エリアが限定的であるため、現状では電波の届きにくい場所での利用には不安が残るとした。



氏はこれらの弱点を踏まえ、同製品は「速度はそこそこでよく、節約を重視する人向け」の製品であると結論付けた。大容量データのダウンロードやオンラインゲームには不向きなものの、Webサイトの閲覧や動画視聴がメインのユーザーであれば、価格を考慮すると非常に満足度の高い選択肢であるとまとめている。