冬こそミニが効く♡ 太もも細見えが叶う【バルーンショートパンツ】着回し術

寒い冬こそ、ミニを着こなしたい♡ そこで今回は中川紅葉とともに、太ももの細見えが狙える「バルーンショートパンツ」の着回しコーデを4つお届けします。トレンドのシルエットだから、いつものコーデに取り入れるだけでしゃれ感を演出できるよ♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

バルーンショートパンツ

広がったすそとのギャップで太ももほっそり

ポワンとふくらんだバルーンシルエットが今どき。ギャルっぽく見えがちなショートパンツも丸っこいフォルムで愛嬌たっぷりな印象をゲット♡

バルーンショートパンツ 16,500円／SORIN

Cordinate 男女モテなカジュアルスタイル♡

ロゴスエットでラフにしつつ、ストライプシャツを仕込んで“きちんと感”もプラス。レザーをあわせれば全体が締まってこなれ感を演出できる。

バルーンショートパンツは着回し。BIGロゴスエット 6,990円／Gap レザーブルゾン 6,599円／WEGO BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS バッグ 3,590円／神戸レタス ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 15,400円／プーマ

Cordinate バンダナを使ったレトロコーデ

ロング丈アウターをあわせれば脚長見えを狙える。シンプルコーデに花柄バンダナで遊び心をプラスしちゃおう♡

〈右・中川紅葉のコーデ〉バルーンショートパンツは着回し。ロングボアコート 16,500円／LiLiRena タートルネックトップス 2,199円／WEGO 花柄バンダナ 3,590円／ZARA（ザラ）ハンドルバッグ 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉ベロアジップカーディガン 4,399円／WEGO 白ブラウス（えりのみ）9,350円／LAVEANGE フリルジャージスカート 7,700円／PUNYUS バッグ 8,600円／Olu.

Cordinate ロングブーツで叶える“脚長見え”コーデ

ロゴスエット×ショーパンで簡単にしゃれ見えするラフコーデが完成。ヘアクリップで髪をくくってバランスを調整して。

バルーンショートパンツは着回し。BIGロゴスエット 6,990円／Gap ヘアクリップ 1,760円／アネモネ（サンポークリエイト）ロングブーツ 19,910円／RANDA

Cordinate 小物がポイントのしゃれ見えコーデ

ストライプシャツとメガネをあわせて洗練された印象をゲット。ムートンでトレンドを取り入れて、写真映えもばっちり♡

〈右・中川紅葉のコーデ〉バルーンショートパンツは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS シュシュ 1,650円／アネモネ、イヤリング 3,960円／ミミサンジュウサン（ともにサンポークリエイト）シルバーサングラス 4,400円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ハイソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ムートンブーツ 2,990円／GU〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉フリルジャージワンピース 9,900円／PUNYUS ニット帽 12,100円／CA4LA
PROFILE

餅田コシヒカリ

もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。

撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子