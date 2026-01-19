冬こそミニが効く♡ 太もも細見えが叶う【バルーンショートパンツ】着回し術

寒い冬こそ、ミニを着こなしたい♡ そこで今回は中川紅葉とともに、太ももの細見えが狙える「バルーンショートパンツ」の着回しコーデを4つお届けします。トレンドのシルエットだから、いつものコーデに取り入れるだけでしゃれ感を演出できるよ♡

ポワンとふくらんだバルーンシルエットが今どき。ギャルっぽく見えがちなショートパンツも丸っこいフォルムで愛嬌たっぷりな印象をゲット♡

ロゴスエットでラフにしつつ、ストライプシャツを仕込んで“きちんと感”もプラス。レザーをあわせれば全体が締まってこなれ感を演出できる。

ロング丈アウターをあわせれば脚長見えを狙える。シンプルコーデに花柄バンダナで遊び心をプラスしちゃおう♡

ロゴスエット×ショーパンで簡単にしゃれ見えするラフコーデが完成。ヘアクリップで髪をくくってバランスを調整して。

Cordinate 小物がポイントのしゃれ見えコーデ

ストライプシャツとメガネをあわせて洗練された印象をゲット。ムートンでトレンドを取り入れて、写真映えもばっちり♡

〈右・中川紅葉のコーデ〉バルーンショートパンツは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS シュシュ 1,650円／アネモネ、イヤリング 3,960円／ミミサンジュウサン（ともにサンポークリエイト）シルバーサングラス 4,400円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ハイソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）ムートンブーツ 2,990円／GU〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉フリルジャージワンピース 9,900円／PUNYUS ニット帽 12,100円／CA4LA

PROFILE

餅田コシヒカリ

もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。

撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）