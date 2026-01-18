¥³ー¥Òー¥Þ¥Ë¥¢¤¬ÄÌ¤¦¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤Î¥·¥ã¥Á¥çー¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª´õ¾¯¤Ê¥³ー¥ÒーÆ¦¤¿¤Á¤ÎÏÃ
¡üÀéÍÕ¤Î»ÔÀî¿¿´Ö¤È¾¾¸Í¤ÎÌðÀÚ¡Ê¤ä¤®¤ê¡Ë¤ËÄ¾ÇäÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥³ー¥ÒーÆ¦ÀìÌçÅ¹¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤Ë¡¢ÄÁ¤·¤¤Æ¦¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ë¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤ÎÄ¾Çä½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÆ¦¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±óÊý¤«¤é¤âµÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÏÃÂê¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»³ÆâÂîÌé¤µ¤ó¡ÊÄÌ¾Î¡§¥·¥ã¥Á¥çー¡Ë¤Ëµ®½Å¤Ê¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÈÆ¦¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Á¥çー¤¬±Ä¤à¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤È¤Ï¡©
¹¤¤±§Ãè¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤À±¤ä¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤ëÀ±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥³ー¥Òー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤ß¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²·¶È¼Ô¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Æ¦¤òÂ¿¤¯Â·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£¤¬ÎÉ¤¯ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¾¾¸ÍÌðÀÚ¡Ê¤Þ¤Ä¤É¤ä¤®¤ê¡ËÅ¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ï»ÔÀî¿¿´ÖÅ¹¤È¾¾¸ÍÌðÀÚÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¡£¥á¥¤¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥º¥é¥ê¤È¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÆ¦¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î»ºÃÏ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤Æ¡¢ÃæÆîÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î3ÂçÎ¦¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«¡ÛÂ¾¤ÎÃÏ°è¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ò»ý¤Ä²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£
100g 2,480±ß¡¢Â¾¤ÎÆ¦¤È°ì½ï¤ËÇã¤¨¤Ð100g 1,180±ß¤Ë³ä°ú¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥³ー¥Òー¤Î²Ö¤Ï¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³ー¥Òー¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤µ¤ä¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹áÌ£¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Æ¦¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤¯¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥²¥¤¥·¥ã¡£ÆüËÜ¤Î¥²¥¤¥·¥ã¡Ê·Ý¼Ô¡Ë¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¶»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¥²¥·¥ãÂ¼¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¥²¥¤¥·¥ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÇÀ±à¤¬¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¤¤¤¦À¤³¦°ì¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï²¿Àé±ß¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤«
¡Ö¥²¥¤¥·¥ã ¥â¥«¡×¤ÎÆ¦¤ÎÂÞ¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡£Þ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¥³ー¥Òー¤ò´Þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤¯¤Á¤ÎÃæ¤Ç²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Òー¤è¤ê¹ÈÃã¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃæÆîÊÆ¡ÛÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÄêÈÖ¤ÎÌ£
100g 830±ß
ÃæÆîÊÆ¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤¯°û¤Þ¤ì¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÌ£¡£The ¥³ー¥Òー¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å Å·¶õ¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤ÎÀã²ò¤±¿å»ÈÍÑ¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¼èÆÀ¤·¤¿ÇÀ±à¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÀÎ¡¢ÇÀ¹Ì¤ÇÈË±É¤·¤¿¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ç¤Ï¡¢É¸¹â¤Î¹â¤µ¤äÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤ÇºîÊª¤ÎÌ£¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤â°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÎ¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤Î»à³¼¤ä¤Õ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ê²½ÀÐ²½¤·¤¿¤â¤Î¤òÈîÎÁ¤Ë¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹âµé¤ÎÅ·Á³ÂÏÈî 詝¥°¥¢¥Î¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ÎÈîÎÁ¤ò½ä¤Ã¤ÆÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¤»ÀÌ£¤ÈË¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡Û¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤ä¥Ïー¥Ö·Ï¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
100g¡¡850±ß
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤ä¥Ïー¥Ö·Ï¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤¹ñ¡£ÀÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î¹ÒÏ©¤ÇÇò¤¤À¸Æ¦¤Ï¡¢Á¥¤Î´ÇÈÄ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ÎÆ¦¤Ï¡¢¶â¿§¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹ー¥óÀ½Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢³¤¤«¤é¤ÎÉ÷¤Ç¤¢¤ëµ¨ÀáÉ÷¡Ê¥â¥ó¥¹ー¥ó¡Ë¤Ë¿ô¥«·î¤¢¤Æ¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Àù¤ê¡£ÀõÀù¤ê¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥â¥ó¥¹ー¥ó¤È¸À¤ï¤ì¶â¿§¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¿¼Àù¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É ¥â¥ó¥¹ー¥ó¡ÊÀù¡Ë¡×¡£°ì¸ý°û¤á¤Ð¡¢¶ì¤ß¤ÎÃæ¤ËÊ£»¨¤ËÌ£¤¬¸òº¹¤·¤Ä¤Ä¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤âËÉÙ¡ª´õ¾¯¤Ê¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤â
º¸¤«¤é¡ÖÌðÀÚ¥Ö¥ì¥ó¥É¡×220±ß¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×880±ß¡¢¡ÖBIG¥Þ¥ó¥Ç¥ê¥ó¡×220±ß
¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤â¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¡¢µ¤·Ú¤Ë1ÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æ¦¤ÇÇã¤¦¤Ë¤Ï¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥³ー¥Òー¤Ç¤â¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤Ê¤é¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªÇÛ¤êÍÑ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬°¦¤·¤¿¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥³ー¥Òー¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¦¤Ê¤é50g 4,080±ß¡£¶Ë¾¯ÎÌ¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸·Áª¤·¤¿18¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥µ¥¤¥º¤ÎÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£º£´ü¤ÏÆüËÜ¤Ç¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤À¤±¡¡¡Î¿©³Úweb¡Ï
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Àä³¤¤Î¸ÉÅç¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Ø¥ì¥ÊÅç¤ÇºÎ¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬¡Ö»ä¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥³ー¥Òー¤À¤±¤À¡×¤È°¦¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥×ー¥ó1ÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³ー¥Òー¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²óÌÜ¤ÎËüÇî¤Ç±ÉÍÀ¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥ó¥Öー¥Ø¥Ã¥¸ÇÀ±à¤ÎÆ¦¤ò¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆëÀ÷¤ß¤¢¤ë¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¡£¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬°û¤ó¤À¥³ー¥Òー¤òÆüËÜ¤Ç°û¤á¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
1ÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¤É¤ì¤ò°û¤ó¤À¤«¿§¤äÌ¾Á°¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¿¤«¤¬¥³ー¥Òー¡¢¤µ¤ì¤É¥³ー¥Òー¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë°û¤ó¤À¤é¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤äÇØ·Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¿´¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ä´¶Æ°¡¢²ÁÃÍ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ã¥Á¥çー¤µ¤ó¡£
¡Ø¶ä²Ï¥³ー¥Òー¡Ù¤Ê¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ¦¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
