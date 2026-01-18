食楽web

鎌倉にはたくさんの美味しいお店、素敵な雰囲気を楽しむお店が点在しています。

今回は、鎌倉育ちの筆者がこっそり通っている駅徒歩圏内のおやつスポットをご紹介。まだまだ初詣シーズン。お参りの帰りに立ち寄れる5つのお店、教えちゃいます。

『GARDEN HOUSE Kamakura』で味わう王道のパンケーキ

モーニングから楽しめる至福のパンケーキ

鎌倉駅西口から徒歩3分ほどの場所にある、緑に囲まれた人気カフェ『GARDEN HOUSE Kamakura（ガーデンハウス鎌倉）』。落ち着いたウッディなインテリアの中、広大なお庭に広がるテラス席で心地よくいただけるパンケーキが大人気です。

定番人気の「バターミルクパンケーキ」は、平らでまんまるなフォルム。口に入れるとふんわり、ほどけていくような柔らかさ。添えられたクリームとシロップをたっぷり絡めても美味！ モーニングでは「鎌倉ハム富岡商会」のソーセージ、目玉焼きトッピングもおすすめです。

●SHOP INFO

GARDEN HOUSE Kamakura

住：神奈川県鎌倉市御成町15-46

営：9：00～21：00（モーニングL.O.10:30）

休：不定休

https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/gardenhouse-kamakura

そば粉100％でもちっと香ばしい！『loudia』の甘いガレット

「タルトタタン風リンゴのガレットセット」

老舗だけでなく、おしゃれなお店も多い鎌倉。フレンチシックなガレット専門店『loudia（ルーディア）』もそのひとつ。こちらでいただけるのは、そば粉100％の生地のガレット。訪れた時に味わったのは「タルトタタン風リンゴのガレットセット」。キャラメリゼのほろ苦さと、とろけるリンゴの甘みが絶妙！ 溶けたアイスと一緒に頬張れば、まるでフランスの田舎で味わうデザートのような幸福感に包まれますよ。

心地よい店内

つい長居してしまうような、温かい接客と心地よさのある空間も魅力です。

●SHOP INFO

loudia

住：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6

営：10:00～17:00

休：木曜、第2第4水曜

https://www.instagram.com/loudia2116/

絶品カレーと甘いもので幸せなじかん。オクシモロンのプリン

「カスタードプリン」

カレーだけじゃない！ 甘いおやつも楽しめると大人気の鎌倉小町通りにあるカレー屋『オクシモロン』。OPEN前から行列になることも多いので、前日までに予約するのがおすすめです。

食後のお楽しみは甘いおやつでカフェタイム。弾力のあるツヤツヤなプリンはどこか懐かしい味わい。カレーとセットで頼むと割引になるので、ぜひ両方楽しんでみてね。

名物の一つ「和風キーマカリー」も絶品！

●SHOP INFO

OXYMORON komachi

住：神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-38 商業施設「こもれび禄岸」2F

アクセス：JR鎌倉駅東口から徒歩7分

営：11:00～18:00（L.O.17:00） ※ブログなどで要確認

休：水曜 ※祝日の場合は翌木曜休み

https://www.instagram.com/oxymoron_komachi/

岡埜榮泉の豆大福

都内にもお店のある『岡埜榮泉』は鎌倉でも店舗を構えています。名物の豆大福は、こし餡と粒あんから選べます。ふっくらとした塩気のある豆としなやかなお餅、甘さ控えめな餡子が三位一体の美味しさ！ぜひお土産に。完売する場合も多いので、早めに立ち寄るのがおすすめです。

●SHOP INFO

岡埜榮泉總本舗

住所：神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-1

営業時間： 10:00～17:00

定休日：水曜日

コクリコ御成通り店のクレープ

「生クリームチョコバナナ」

鎌倉が誇る老舗クレープ屋さん。地元民にも観光客にも愛されるクレープの名店です。小町通り店もありますが、ゆっくり過ごすなら、カフェ仕様になった御成通り店が断然おすすめ。50種類以上ある香ばしい生地に包まれたクレープで小腹を満たした後、鎌倉散策を楽しんでみては？ 名物のレモンシュガークレープなら、ランチ後でもいただけちゃいます。

店内は古民家みたいな風情があって居心地がいいです ［食楽web］

●SHOP INFO

コクリコ 御成通り店

住：神奈川県鎌倉市御成町10-6

営：10:30～18:00

休：月曜（祝日の場合は火曜）