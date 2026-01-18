「やっぱり申し訳ないってのは多少ありますよ……」──年末に放送された『ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜』（フジテレビ系）。収録中に相方をブチギレさせて解散した"クズ芸人"こと、元「ガッポリ建設」の小堀敏夫さん（58）。相方から預かったお金をパチスロに使い込み、解散が決まった別れ際には借金30万円を催促するなどSNSでは目下、炎上中──。

【写真を見る】以前より物が増えていた家賃32,000円のアパートの現在、小堀さんのバッチリ決まった婚活用の宣材写真

この男の生き方は"素"なのか、それとも"ネタ"なのか……。3年前から密着取材をしてきたNEWSポストセブンが真意を聞くため、小堀さんの住む草加市へと向かった。月の家賃3万2000円の6畳1間で、「消えた吉岡里帆の笑顔」「解散の真相」「再結成の可能性」について明かした。

2025年の『ザ・ノンフィクション』は1月5日放送の「クズ芸人の生きる道〜57歳 婚活始めます〜」から始まり、小堀さんが出演した12月31日の特番で年を収めた。番組の密着から5年間、ネタ合わせをすっぽかしてパチスロ、後輩への借金とギャラ飲みで食い繋ぐ日々だった小堀さん。

東野幸治（58）、バナナマン・設楽統（52）らがMCを務めた特番では、そんな「クズ芸人シリーズ」の初回からナレーションを担当する女優の吉岡里帆（32）がゲスト出演し、念願の共演を果たした。小堀さん本人が語る。

「スタジオでは何も聞かされていなくて、『小堀さんに心を救われた ある女性が来ています』と、現れたのが吉岡さんですよ。小柄でキレイで性格もやさしくて令和の（風の谷の）ナウシカに見えて、売れてる理由がわかりましたね。面食らって思わず土下座してしまったんだけど、吉岡さんが『人ってこんなにダメになっていいんだと、心が救われて……』と言ってくれたときは、嬉しかった。もう会うのは最初で最後だと肝に銘じました」

──しかし、その後、吉岡さんの表情から笑顔が消えました。

「1回戦で落選したんだけど、キングオブコントのネタをビスケットブラザーズが書いてくれて、それを俺が覚えてなくて、吉岡さんが『ビスケットブラザーズさんが書いてくれた物凄く面白い本を覚えてないって、どういうこと』って落胆してましたね」

──収録中、相方の室田稔（54）さんがブチギレて、スタジオからも出て行ってしまいました。

「室田から『後輩芸人らとの打ち上げ代に』と預かった5万円をパチスロで使っちゃって。東野さん、設楽君もいる場で言えばうやむやになるかなとか思ったんだけどキレてたね。でも、室田だって悪いでしょう。

スタジオを出て行くってお前がそんな立場じゃねえだろって。それで全責任が俺に来るんですよ。さっきまで天使みたいな笑顔だった吉岡さんはおっかない顔して『小堀さんこんなことで終わっていいんですか。謝ったほうがいいと思います。よくないと思います』って怒ってたね」

──室田さんの退席でスタッフはバタつき、スタジオは凍り付いていました。

「俺もいろんな"事件"を起こしてるけど、もしかしたら過去最大かもしれない。結局、室田はスタジオに戻ってこなくて、俺は収録が終わるまでセットの裏にいて、東野さんや吉岡さんには謝りました。ジョークで、『姐さん（吉岡）、警察署に室田の捜索願を出してきました』みたいなことを言ったら、吉岡さんはニコッとしながらも怒ってましたけど。

オンエアではスタジオで揉めた以降のナレーションが吉岡さんからフジテレビのアナウンサーに変わっていて、さすがに吉岡さんのスケジュールも調整できなかったんでしょうね」

──「ガッポリ建設」は2025年12月31日で解散。28年間の活動にピリオドを打ちました。解散については、どう受け止めていますか。

「俺も収録のときに室田に結構失礼なことも言っちゃってね。放送ではカットされてますけど『お前、俺のバーターで出てるんだから黙ってろ』って。室田は『コンビだろ！』って怒ってましたよ。

『ガッポリ建設』のケンカって、でっかいのが10年に1回ぐらいあるんですよ。2025年の『ザ・ノンフィクション』でも室田が俺をぶん殴ってたでしょ。室田とはここ2年間ぐらいそういうのが多かったんです。あいつがよく怒るから会わないようにしていたんだけど、ドキュメンタリー関連の仕事で会うことが多くなって、そういうのが積み重なって、解散が決まってしまった」

──年末の特番では、室田さんが涙ながらに解散を申し出ると、小堀さんが『最後に30万円貸してくれ』というまさかのお金の無心がSNSで炎上しています。

「解散したから『ガッポリ建設』の退職金みたいなもんですよね。あいつは自分の立ち上げた制作会社の社長やってるし、退職金だと思ってもらえれば通りがいいんじゃないかなって。あの後、実際にお金はもらえました」

──借りたんですか!? ピン芸人となった現在はどうですか。

「何事にも有名になるっていうのはいいことで、放送後にギャラ飲みの仕事が3件入りました。一番すごいのは、兵庫県から来た講演会ですよ。テーマを聞いたら『諦めずに続ければいいことがある』っていうね」

──解散後、小堀さんは『ガッポリ☆建設 小堀敏夫』、室田さんは『ガッポリ建設 室田稔』と改名変更しました。本当に解散したのでしょうか。再結成の可能性はありますか。

「いや、解散はしました。相方は言い出すと聞かないんでね。まあちょっと先は読めないけど、再結成はお金次第でドンとこいですけどね」

最後までクズな小堀さんだった。今後、再び吉岡がナレーションを務めることはあるのだろうか──。