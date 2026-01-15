¥Õ¥£¥Õ¥£¤È¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤Î¿©¤¤°ã¤¦¼çÄ¥¡Ä¡È¸òºÝË½Ïª¡É¢ªÈÝÄê¤Î·ãÅÜÅê¹Æ¢ª¡È¾ÚµòLINE¡É¤ÎÅ¥¾ÂÅ¸³«
¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µÄ°÷¡É¤³¤È¸ÍÅÄ»ÔµÄ¡¦²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±»á¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Õ¥£¤Î¡ÈÅ¥¾ÂË½Ïª¹çÀï¡É¤¬¡¢X¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø³°¹ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¸ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»²À¯¸¢¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¹¤é·ù¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Èº¹ÊÌÅª¤À¡É¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤ì¤òÈãÈ½¡£¤¹¤ë¤È¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬13Æü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤ò¡ØÈ¿Æü¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÍÇ¡²Ï¹ç»á¤È²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ºÜ¤Ã¤¿LINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ø¹Ô°Ù¤ÎÆ°²è¤òÅð»£¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë²Ï¹ç»á¤âYouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¡Ù¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²Ï¹ç»á¤ÎÅÜ¤ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ô¥Õ¥£¥Õ¥£¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Èà½÷¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¤Î¹ó¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¬¤É¤ì¤À¤±²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯¿®¡£¡ÔÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°È¯¸À¤Î¿ô¡¹¡£¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«Èà½÷¤Ë¤ÏÅ·È³¤¬²¼¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Þ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤âÉé¤±¤¸¤È´Ø·¸À¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Úµò¤òÅê²¼¤·¤¿¡£¡Ô¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó·ö²Þ¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ï¹ç»á¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö²¿¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢º£ÅÙ°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡©¾Ð ¤½¤·¤¿¤é¤´µ¡·ù¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡©¡©¡×¡Ö¤¨¡¼À¾Àî¸ý¤ÇºÇ½é¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡¼¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤Î¤¢¤ëLINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËLINE¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È2¿Í¤ÏYouTube¤Ê¤É¤Ç¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¤è¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡ÈÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯11·î¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤òÇÍÅÝ¤·¡¢·ö²ÞÊÌ¤ì¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡NHKÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤¬¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¡¢¤â¤¦»ä¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¬¸«Êü¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¼Á¤¬°¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î½÷À´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¡ÈÊüÁ÷»ö¸Î¡É¤Ë¶á¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢15Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢²Ï¹ç»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¡Ôº£²ó¤Î·ï¤ÏÁÐÊý¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿¸í²ò¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈ¯¿®¤¬¸ß¤¤¤Î³èÆ°¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÀè¡¢ÉÔÌÓ¤ÊÁè¤¤¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡¤ÈÈ¯¿®¡£¡ÔÅöÊý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²Ï¹ç»á¤È¤Î°ìÀÚ¤ÎÀÜ¿¨¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢²Ï¹ç»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤äÈ¯¿®¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ï¹ç»á¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Î¸ÀµÚ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿Å¥¾ÂÅ¸³«¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£