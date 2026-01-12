ºë¶Ì¤Î¡Ö¿·¡¦ÂçÆ°Ì®¡×16Ç¯±Û¤·¤Ë´°À®¡ª¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×À¼¤â¡¡¡È²Ö±àËÜ¾±Àþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÉÁ´Àþ³«ÄÌ¡¢ ¡Ö¿¼Ã«¡ÁËÜ¾±Áá°ðÅÄ¡×ºÇÃ»Ä¾·ë¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¿¶Á¤Ï
¿¼Ã«¡ÁËÜ¾±¥¨¥ê¥¢¤¬¡ÖºÇÃ»¡×¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤¿¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¡×
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÎËÌÀ¾Éô¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤À¤Ã¤¿Æ»Ï©ÌÖ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢¼çÍ×ÃÏÊýÆ»²Ö±àËÜ¾±Àþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¡Ê¿¼Ã«»Ô¸å¿ºÂô¡ÁËÜ¾±»ÔËÌËÙ¡Ë¤¬´°À®¤·¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¡£
¡¡³«ÄÌ¤«¤é¿ôÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤ÏÍøÊØÀ¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìËÜ¤ÎÆ»¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼Ã«»Ô¿ºÂô¿·ÅÄ¤«¤éËÜ¾±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ¤Ë»ê¤ëÁ´Ä¹Ìó6.0km¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿¼Ã«»Ô¤Î²Ö±à¥¨¥ê¥¢¤È¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎËÜ¾±»ù¶Ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤ä¾å±Û¿·´´Àþ¡¦ËÜ¾±Áá°ðÅÄ±Ø¼þÊÕ¤È¤¤¤¦¸òÄÌµòÅÀ¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¤ÎÃå¼ê¤ÏÊ¿À®21Ç¯ÅÙ¡Ê2009Ç¯ÅÙ¡Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢Ìó16Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤È¡¢¤ª¤è¤½44²¯±ß¤â¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡ÊÌ¤À°È÷¶è´Ö¡Ë¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¼Ã«»Ô¸å¿ºÂô¤«¤éËÜ¾±»ÔËÌËÙ¤Þ¤Ç¤ÎÌó2.8km¶è´Ö¤¬´°À®¡£É¸½àÉý°÷15.0m¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÆ»Ï©Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿»ë³¦¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿¼Ã«»Ô³¹ÃÏ¤ÈËÜ¾±Áá°ðÅÄ±Ø¼þÊÕ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾±»ù¶ÌIC¤¬¡ÖºÇÃ»¥ë¡¼¥È¡×¤ÇÄ¾·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸½Æ»¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢Æ»Éý¤¬¶¹¤¯ÊâÆ»¤¬¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¥«¡¼¥Ö¤âÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¤ÏÉý¤Î¹¤¤ÊâÆ»¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µìÆ»¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Î¿Ê½Ð¤ä½»Âð³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Àþ³«ÄÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçÌî¤â¤È¤Ò¤íÃÎ»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÆü¡¢¿¼Ã«»Ô¸å¿ºÂô¤ÈËÜ¾±»ÔËÌËÙ¤ò·ë¤Ö¶è´Ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Àþ³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼Ã«»Ô³¹ÃÏ¤ä²Ö±àÃÏ¶è¤«¤éËÜ¾±Áá°ðÅÄ±Ø¤äËÜ¾±»ù¶Ì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¼þÊÕ¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·Áö¹Ô»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¿Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÄÌ²á¸òÄÌ¤¬¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÏÅìÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ëÅìËÌ¡¢´Ø±Û¡¢¾ïÈØ¤Î³Æ¼«Æ°¼Ö¤¬ÆîËÌ¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò·ë¤Ö³°´ÄÆ»¡¢·÷±ûÆ»¤¬ÅìÀ¾¤ËÁö¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë£¶¤Ä¤Î¿·´´Àþ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢¾å±Û¡¢ËÌÎ¦¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ°ì¤Î¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤ÏºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎËÜ¼ÒÅ¾ÆþÄ¶²á¿ô¤¬Á´¹ñ2°Ì¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¤âÁ´¹ñ2°Ì¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤ä´´ÀþÆ»Ï©¤Î¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤Î²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¸©¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¹¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¹°èÅª¤ÊÆ»Ï©¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë°ú¤Â³¤¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¿·¥ë¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡¢³«ÄÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±A ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¾±Áá°ðÅÄ±Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï31¹æÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ»¡Ê²Ö±àËÜ¾±Àþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥¦¥Á¤«¤é¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶áÎÙ½»Ì±B ¡Ö¤¤¤Ä½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÄÌ¤ì¤ë¤È¥¦¥Á¤«¤éËÜ¾±Áí¹ç¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤À¤¤¤ÖÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Âç²ó¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÜÆ°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£