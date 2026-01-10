大爆笑のおすすめ動画を厳選！【インフルエンサー・都】の「神回BEST3」をご紹介！

YouTube、TikTokを中心に若者の共感をかっさらう、大人気インフルエンサー・都さんが降臨！ “都民”と呼ばれる都ファンの全面協力のもと、愛される秘密に迫ります♡ 今回は、都民の皆さんが選んだ「神回BEST3」をご紹介。動画本編をチェックしたくなること間違いなしです...！

都民が選んだ神回BEST3 約90本以上のなかから、アンケート調査にて判明した人気動画を大発表！これさえ見れば、今日からあなたも都民になっちゃうはず♡

Pick up 『【黒歴史】ゥチの日記を大公開！』 高1からの日記を読み上げる動画。実は、日プオーディション経験者という過去も！？ 都民's comment 「都の人生が見られて面白い。友だちに都をすすめるときは、必ずこの動画を見せてます！」U.Kさん（高校3年） 「高校生の頃から思考が天才的だったことが判明。20分間、大爆笑不可避でした（笑）」たーちゃんさん（大学2年）

Check! 『彼氏の必要性について討論してみた💦』 彼氏の必要性についてグラフ化した分析に、彼氏がいない全女子が大共感した名作。 都民's comment 「自分がふんわり抱いていた価値観を全部、言語化してくれた。本当に天才だと思った」ぽくぱんさん（大学3年）

Check! 『自分のまとめサイトを添削するよ』 ほかのYouTuberにはない、奇想天外な内容に爆笑間違いなし！ 都民's comment 「冗談抜きで24分間ずっと笑ってた動画。都流の減点方式がツボでした（笑）」そらさん（会社員・23才） PROFILE 都 みやこ●10〜20代の若者からの絶大な人気を誇る実力派インフルエンサー。センス抜群なトーク力で繰り広げる語り系動画が大人気。

Ray編集部 エディター 草野咲来