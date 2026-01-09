元日に安否が心配された元K-POPアイドル、「やむを得ない事情」でファンミ中止　不安定な状態続く

ガールズグループAOA出身のクォン・ミナのファンミーティングが中止となった。

元日には、本人のSNS投稿をきっかけに安否を心配する声が相次ぎ、注目を集めていた。

【写真】クォン・ミナ、タトゥー入りの“美背中”全開

1月8日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、今月23日にソウルで開催予定だったクォン・ミナの初単独ファンミーティングは、主催側の判断により中止が決定したという。

中止の理由については「アーティストのやむを得ない事情」と説明されており、すでに販売されたチケットについては、決済方法に応じて全額自動返金が行われる。

クォン・ミナは今月1日、SNSに「これまで私を大切にしてくれて、愛してくれて、人として接してくれたすべての方々に心から感謝します。そして申し訳ありません。皆さんが幸せで、楽しく、温かい家族のような雰囲気の中で、良い人生を長く続けていけることを願っています。本当にごめんなさい」と投稿し、ファンの間に不安が広がった。その後、周囲の対応により大事には至らなかったことが伝えられている。

（写真提供＝OSEN）クォン・ミナ

その後、クォン・ミナは、幼少期の家庭内での問題や極度の生活苦、思春期に受けた暴力、さらにアイドル時代の人間関係に関する苦悩などを綴った長文を公開し、多くの人々に衝撃を与えた。

2012年にAOAの一員としてデビューしたクォン・ミナは、2019年にグループを脱退。その後、在籍時にメンバーから精神的苦痛を受けていたと告白し、大きな波紋を呼んだ。一方で、脱退後にはさまざまな発言や行動をめぐって物議を醸す場面もあり、世間から厳しい視線が向けられてきた。

自粛期間を経て芸能活動の再開を発表し、初の単独ファンミーティングを控えていたが、最終的にアーティスト側の事情によりイベントは中止となり、ファンにとっては残念な結果となってしまった。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船〜ずっと君のそばに〜』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。