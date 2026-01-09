『呪術廻戦』×「ファミマ」コラボ第3弾開催！ 「黒閃」イメージのお菓子など限定商品やグッズが勢ぞろい
「ファミリーマート」は、1月13日（火）から期間限定で、放送中のテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に合わせたコラボキャンペーン第3弾を、全国の店舗で実施する。
【写真】「死滅回游」の世界観にどっぷりハマれる！ 『呪術廻戦』コラボ商品＆グッズ一覧
■ファミマの総則（ルール）を確認せよ！
今回開催されるのは、作中の世界観やキャラクターで彩られた商品をはじめ、「死滅回游」デザインの串もの袋の提供、描き下ろしオリジナルグッズがもらえるスタンプ企画などを行う企画。ファミマの総則（ルール）に則ってアニメ『呪術廻戦』を盛り上げるという。
！ファミマの総則（ルール）！
■『呪術廻戦』の世界観をおいしく堪能
コラボ商品の「呪術廻戦 キャラもっち」は、もちもち食感の生地にカスタード味のクリームを入れたデザート。「死滅回游」の世界観を表現したパッケージ2種、本体デザイン5種、シール10種がそろい、どの組み合わせと出会えるかは店舗に行ってからのお楽しみだ。
また、稲妻のように衝撃が走る打撃「黒閃」をイメージしたチョコ味のチュロッキーのパッケージは、虎杖悠仁と乙骨憂太がそれぞれ登場する。
さらに、「ジャンボフランク」、「鶏つくね串」、「アメリカンドッグ」、「ころチキ棒」のいずれかを購入した人には、「美味しく食すべし」の言葉と虎杖悠仁＆伏黒恵または虎杖悠仁＆脹相をあしらった限定デザインの串もの袋で提供。『呪術廻戦』の世界観をおいしく堪能できる。
■豪華グッズが勢ぞろい
加えて、ためたスタンプ数に応じて「虎杖悠仁・乙骨憂太 フィギュア2体セット」や「『死滅回游』 描き下ろしアクリルスタンド 全種セット」が当たるキャンペーンや、対象商品を買うと「切り取れるクリアシート」や「オリジナルA4クリアファイル」がもらえるプレゼント企画なども実施。
＜提供期間＞
◆「切り取れるクリアシート」1月13日（火）10時00分〜
◆「オリジナルA4クリアファイル」1月20日（火）10時00分〜
そのほか、「死滅回游 描き下ろしアクリルスタンド」の販売や、特別ラッピングが施された3店舗（東池袋セイコービル店／銀座木挽町通り店／渋谷公園通り店）を“廻る“スタンプラリーなど、ファンにはたまらない企画となっている。
