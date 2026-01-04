アウトドアでの使用も想定したタフな一台

ホンダは、新基準原付に区分される「クロスカブ110 Lite（ライト）」を2025年12月11日に発売しました。

同日に登場した「スーパーカブ110 Lite」や「スーパーカブ110 プロ Lite」と並び、従来の50cc原付一種に代わる新世代モデルとして注目を集めています。

「新基準原付」とは、2025年11月で生産が終了した従来の50cc原付に代わって新たに設けられたカテゴリーです。この区分では、排気量が125cc以下、最高出力が4.0kW以下の二輪車が対象となります。

2025年10月末をもって50cc原付の生産が終了することに伴い、ホンダからスーパーカブ110をベースとした新基準原付モデル「スーパーカブ110 Lite（ライト）」、「スーパーカブ110 プロ Lite」、「クロスカブ110 Lite」が登場しました。

中でもクロスカブ110 Liteは、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応するクロスオーバースタイルの原付モデルで、レッグシールドを排して軽快さとアクティブさを強調。LEDヘッドライトをガードで囲い、スチール製のフロントフェンダーを採用するなど、タフな印象を与えるデザインに仕上げられています。

パワーユニットには、最高出力3.5kW（4.8PS）／6000rpm、最大トルク6.9N・m（0.70kgf・m）／3750rpmを発揮する排気量109cc空冷4ストローク単気筒OHCのロングストロークエンジンを搭載しています。

最高速度は30km／hに制限されますが、発進からの加速や登坂時でも余裕あるパワーを発揮し、軽快でスムーズな走りを実現しています。

また、フロントディスクブレーキと1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を標準装備し、制動時の安定性を向上。街中のストップ＆ゴーや未舗装路など、さまざまな環境でも安心して走行できる設計となっています。

さらに、クロスカブ110 Liteは、ギアスタイルを強調する装備を多数採用。水や泥はね、飛び石などの影響を抑えるフロントとリアのマッドガード、アウトドアの雰囲気を演出する可倒式ステップ、そして足元を引き締めるマットブラックカラーのホイールが特徴です。さらに、太めの17インチセミブロックタイヤを装着し、頑丈さを醸し出しています。

利便性にも配慮され、レジャー用品などを積載できるリアキャリアを装備。さらに、左手のクラッチ操作を必要としないロータリーミッションを採用し、初心者でも扱いやすい構成となっています。

メーターには、速度警告灯やギアポジション、燃料計を常時表示し、時計・TRIP・走行距離・平均燃費などを液晶画面で切り替え表示可能です。

さらに、パンク時の修理が容易なキャストホイール&チューブレスタイヤを採用し、日常的なメンテナンス性も高めています。

ボディサイズは全長1935mm×全幅795mm×全高1110mmで、シート高は784mm、車両重量は107kgと、軽量でありながら安定感のある設計です。

燃料タンク容量は4.1Lで、燃料消費率はWMTCモード値67.5km／Lを達成しています。満タン時の航続距離は276.75kmを実現します。

なお、カラーバリエーションは、「マットアーマードグリーンメタリック」「ハーベストベージュ」「ボニーブルー」の全3色で、価格（消費税込）は40万1500円となっています。

シリーズの中でも特にアクティブなキャラクターをもつこのモデルは、日常の足としてだけでなく、週末のレジャーにも対応できる万能な一台です。

ガソリンエンジン搭載の原付一種の時代が幕を閉じ、新基準原付の時代が始まるなかで、「クロスカブ110 Lite」は、新しい原付のカタチとしてどのように位置付けられていくのか、注目が集まっています。