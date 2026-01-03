【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『敵を作らないように頑張ります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人達との調和を大切にしていきます。味方がもっと増えて欲しいし敵を作りたくもないでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が他の人のことを頼りにする場面が多いです。モヤモヤしてしまいますが、なぜその人が頼られているか観察してみると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手をコントロールすることに力を注いでいきます。そのために他の人に気に入られているような所も見せていきますが、その作戦は失敗しやすいので控えましょう。シングルの方は、正義感が強い情熱的な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他のライバルの人をいつもより意識します。
｜時期｜
1月6日 意外な発見がある ／ 1月8日 悩みが続いてしまう
｜ラッキーアイテム｜
音楽プレーヤー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞