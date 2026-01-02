¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡ÛÄ¹Ã«Àîµþ»ÒŽ¢¥»¥ì¥Ö¤ÊÌ©°¦Ž£ ¿·Îø¿Í¤ËÁª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ï¡Ö£·ºÐ²¼¤Î¥¨¥ê¡¼¥Èµ¯¶È²È¡×¤À¤Ã¤¿
¥»¥ì¥Ö¤Ê°©À¥
µÒÃ±²Á¤Ï£´Ëü±ßÄ¶¡ª¡¡´û¤Ë¡Ç26Ç¯£¶·îËö¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÈþ½÷¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï12·î¾å½Ü¤Î¤¢¤ëÌë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¹õ±ï¥á¥¬¥Í¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂ¸µ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â»Ô°æ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ØVALENTINO¡Ù¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤¬»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤Ï¡Ç96Ç¯¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¡Ç00Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤é¤Ö¡¦¤Á¤ã¤Ã¤È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØËÍ¤À¤±¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ø¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¡Ç08Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¿·Æ£À²°ì¡Ê51¡Ë¤È·ëº§¡££²»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç21Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¶áÇ¯¤Î¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü£²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç»Ð¸æÈ©¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÃËÁ°¤ÊÎÁÍýÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²½¾ÑÉÊ¤Î£Ã£Í¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢½÷À¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤ò¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¶á¤¯¤ÎÇö°Å¤¤Ï©ÃÏ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¤¥±¥á¥ó¿Â»Î¡£Èà¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¿¥Ã¥×¥ê£³»þ´Ö¡¢Æó¿Í¤ÏÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤Ì¾Å¹¤ÎÈþ¿©¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ìë10»þº¢¡¢Å¹¤«¤éÄ¹Ã«Àî¤¬°ì¿Í¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·Þ¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¿Â»Î¤òÅ¹Æâ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¼«ÂðÊýÌÌ¤Ø¡£¿ôÊ¬¸å¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¿Â»Î¤ÏÄ¹Ã«Àî¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏFRIDAY¤¬Æó¿Í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£11·î¾å½Ü¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î²È¶ñ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Âå´±»³¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¡£ÁëºÝ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÎÙ¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬·ï(¤¯¤À¤ó)¤Î¿Â»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æó¿Í¤Ï£±»þ´Ö¤Û¤É¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤Ç°Õµ¤Åê¹ç
¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤È¥»¥ì¥Ö¤Ê°©À¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤ÎÃË¡¢°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î£Á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤è¤ê£·ºÐ²¼¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÌ¾Ìç»äÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶âÍ»¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éNPOË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³¤³°¤ÎÉÏº¤¤ä¿©ÎÈÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æµ¯¶È¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£Á¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
£Á¤µ¤ó¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¿ôÇ¯¡¢¡Ç25Ç¯¤ËÄ¹Ã«Àî¤â¼«¿È¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤À¤«¤é¤«¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢£Á¤µ¤ó¤¬Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼À¸³è¤â¤¤¤è¤¤¤èËë¤«¡£12·îÃæ½Ü¡¢FRIDAY¤Ï£Á¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¤¿¤¬½ª»ÏÌµ¸À¡£¸åÆü¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ£Á¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸òºÝ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ä·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Á¤¹¤â¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤Ï¡Ç26Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¡¢¿·Îø¿Í¤ÏÈ¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î2Æü¡¦9Æü¡¦16Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê