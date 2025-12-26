サンリオ好きな大人へ。上品で実用的な新作サンリオグッズが登場

子どもの頃から変わらず心をときめかせてくれるサンリオ。その世界観を大人の感性で楽しめる「おとなのサンリオ」シリーズが登場しました。上品さと実用性を兼ね備えたおでかけグッズは、忙しい日常にも自然になじむデザインが魅力。かわいさをさりげなく取り入れたい大人の女性に向けた、毎日を少し心地よくしてくれるアイテムが揃います♪

改札も玄関もスマートに

リール式でサッと伸ばして使えるリールキーホルダーサンリオキャラクターズは全8種類。パスケースを付ければ改札で、鍵を付ければ玄関前でスムーズに使えます。

落ち着いたゴールドカラーが、大人のバッグにも上品にマッチ。価格は2,750円(税込)、サイズは全長130mm(チェーン含む)×幅20mm×厚さ12mm、重さ23g。

素材は合金・ガラス・樹脂・鉄・ゴム・ポリエステルで、リールの長さは最長約340mmです。

バッグチャーム感覚のルーペ

おめかしルーペサンリオキャラクターズは全4種類。バッグチャームのように持ち歩けて、必要な時だけスライドして使えるのが魅力です。値札やメニューを確認したいシーンでも自然に活躍。

価格は3,960円(税込)、サイズは全長140mm(チェーン含む)×幅35mm×厚さ12mm、重さ34g。素材は合金・真鍮・樹脂・鉄・ガラスで、倍率は3倍です。

可愛さと実用性を両立したポーチ

キャンディポーチサンリオキャラクターズは全6種類。バネ口仕様で片手でもパカッと開き、中身をすぐに取り出せます。ふわもちのクッション素材が、大切な小物をやさしく保護。

中にはキャラクターが隠れている遊び心も。価格は1,650円(税込)、サイズは全長95mm×幅90mm。素材はポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・鉄です。

大人だからこそ楽しめるサンリオ

「おとなのサンリオ」シリーズは、懐かしさと今の自分らしさを心地よくつなぐ存在。上品なデザインと実用的な機能で、毎日の外出が少し楽しくなります。

自分へのご褒美にはもちろん、センスの良いギフトにもおすすめ。日常にそっと寄り添うサンリオグッズで、大人の可愛さを楽しんでみてください♡