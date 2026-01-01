100均で見つけて買うしかなかった！「セレショなら500円級」憧れのアレを自作できるボール
商品情報
商品名：デコレーションボール
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径2.5cm
内容量（約）：12g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480733654
ありそうでなかった！ダイソーの「デコレーションボール」はくすみカラーが狙い目
ダイソーの「デコレーションボール」は、直径約2.5cmほどのポリエステル製です。筆者は手芸コーナーで入手しました。
ピンクや濃いピンク、グレー、オフホワイト、グリーンがセットになったこのタイプは、100均によくあるパキッとした原色とは違い、どんなお部屋にも馴染む落ち着いたトーンが魅力。
手芸屋さんに行かなくても、こんなに可愛い素材が手に入るなんて驚きです。
ラッピングの隙間を埋めるのにも、ハンドメイドの材料としても、持っているだけで創作意欲を刺激してくれる配色です。実は先日、セレクトショップで似たようなフェルトボールのコースターが500円ほどで売られているのを発見。ダイソーの素材で再現できるのでは？と思って購入してきました。
接着剤だけで完成！不器用さんでも作れる「ぬくもりコースター」
セレクトショップのコースターをイメージしながら、さっそく手作りに挑戦です。 作り方は驚くほど簡単。
中心にするカラーを一玉決めたら、その周りに他のボールを円を描くように貼り付けていくだけです。手縫いでも作れますが、今回は手軽な接着剤を使用しました。
ポイントは、ボール同士をぎゅっと密着させながら固定すること。これだけで隙間なくきれいに仕上がり、手作りならではの温かみを感じる作品が完成します。
アレンジ自在！100円で広がるハンドメイドの世界
この「デコレーションボール」の魅力は、工夫次第で活用の幅が無限に広がるところです。 今回はコースターにしましたが、もっとたくさんのボールをつなげれば、ティーポット用の大きなマットや、玄関を彩る華やかなリースを作ることも可能。
特別な技術がなくても、素材自体の色が可愛いので、ただ繋げるだけでセンス良く仕上がるのが嬉しいですよね。
110円でお気に入り小物が作れる楽しさ、ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。
ダイソーの「デコレーションボール」は、手軽にハンドメイドを始めたい方にぴったりの優秀アイテムでした。
500円出そうか迷っていたコースターが、自分の手で、しかも格安で作れる喜びは格別です。手芸コーナーで見かけたら、ぜひその絶妙な色合いをチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。