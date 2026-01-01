女優の今田美桜（28歳）が、1月1日に公開されたNHK公式SNSの動画で、「紅白歌合戦」で1番印象に残ったシーンについて語った。



「紅白歌合戦」の放送終了後に、司会を務めた綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナに1番印象に残ったシーンについて質問が出る。



今田は「難しすぎます！」と言った後、「やっぱり、『あんぱん』スペシャルステージですね、ありがとうございました」と、今田自身、「東京ブギウギ」などを披露した朝ドラ「あんぱん」のメンバーとのパフォーマンスを挙げた。



有吉も「関係ないのに泣いてしまいそうでした」と話し、さらに「ちゃんみな、かっこよかったですね。HANAもね、かっこよかった」とコメント。



綾瀬は先ほど会ったという堺正章の名を挙げ、鈴木アナは松任谷由実の「翳りゆく部屋」で「もう泣いてました」と語った。