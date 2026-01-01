©ABCテレビ

新春恒例、『芸能人格付けチェック！』が今年も元日に放送される！ 一流芸能人たちが「正月から恥をかけない！」とばかりにメンツをかけた超真剣勝負を展開する。

前人未踏！ 個人81連勝中のGACKTが今年も参戦！ 連勝記録の行方は？

まさかの展開で2026年も大波乱！？ 歴史的瞬間を見逃すな！

浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックに挑み、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には“映す価値なし(画面から消滅)”とランクがどんどんダウンしてゆく、元祖格付けバラエティ『芸能人格付けチェック』！

今年の『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』には、前人未踏の個人81連勝中のGACKTが参戦！ 絶対王者GACKTは果たして連勝記録を伸ばすことが出来るのか？

そして天童よしみ、木村多江、高橋光臣、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦！ 過去に「映す価値なし」の屈辱を味わった上沼恵美子、郷ひろみ、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）らはリベンジを誓う。

©ABCテレビ©ABCテレビ

冒頭、「前回消えて評判落ちました。関西の女帝とか言われてんのに大したことないな言われて」と話し、笑いを誘うのは上沼恵美子（2023年正月/映す価値なし）。全員が初参戦の「チーム よしもと」は、田村淳が「やっと呼んで頂いた。すごい自信あるんですよ。色んな美味しいもの食べてますし、見る目だけはあります」、バッテリィズ・エースは「僕は家族の中でも味見担当やったんで」と笑わせる。

全員が初参戦のFRUITS ZIPPERも一流を目指して意気込む。

©ABCテレビ©ABCテレビ

そんな中、「去年はポンコツの2人（DAIGO、鬼龍院翔）のせいで消えてしまったんで」と悔しさを滲ませるのは現在個人81連勝中のGACKT。「今年(2026年)はワールドツアーもやるので大事な年なんですよ。ここはやっぱり一流で」と絶対王者の貫禄を漂わせる。

©ABCテレビ

今年もGACKTがどれを選んだかが分からないよう、“GACKT様専用部屋”を用意し、GACKTの答えは最後に分かるようになっている。そして今年からスタジオの一角に一流を2回以上獲った芸能人の肖像画が飾られ、郷ひろみ（2019年正月/一流芸能人）、大地真央（2019年正月/一流芸能人）、倖田來未（2021年正月/一流芸能人）の3人はリーチがかかる。

©ABCテレビ©ABCテレビ

チェック1「ワイン」

恒例のワインチェックには、今年も一流ホテルなら1本100万円は下らない最高級ワインが登場！「GACKT様もおそらく飲んだことのないのでは？」と紹介されるのは「シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン」の1947年ヴィンテージ。飲み比べるのは1本5000円のワイン。

チェック2「殺陣」

時代劇などに登場する「殺陣で斬られる側の演技」を見極める。正解は時代劇殺陣歴30年以上の一流殺陣集団で、大河ドラマや暴れん坊将軍など名だたる時代劇に出演し、4人で2万回以上は斬られたという斬られ役の超人。比べる不正解は、斬られた回数は4人で800回程度という若手殺陣集団。

チェック3「弦楽八重奏」

番組史上最高額、総額102億4千万円の世界的名器による弦楽八重奏を聴き分ける。

これまでの一流楽器の番組史上最高額は昨年の79億5千万円だったが、今年はそれを大幅に上回り、8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本の編成）の合計はなんと102億4千万円！ついに100億円を超えた奇跡の音色を堪能する。中でも注目は1本として番組史上最高額、25億円のヴァイオリン「ストラディヴァリウス コーベット」。番組はこのヴァイオリンを借りるため3年がかりで交渉、今回が日本初公開となる。

チェック4「ミシュランシェフ」

飲食店の格付けで世界的な評価と信頼を得る「ミシュランガイド」8年連続一つ星評価のシェフを見極める。

正解のミシュランシェフは、東京・日本橋のフレンチ「La Paix」の松本一平シェフ。松本シェフにはビーフシチューとドリアを作ってもらう。

比べるシェフは、東京・日暮里にある創業50年以上の老舗「おっくす」の佐藤兄弟。ドリアは店のメニューにはなく、佐藤兄弟には松本シェフの料理を食べて貰った上で、近所のスーパーで購入した食材で今回の料理を作ってもらった。

そして今回もこれを選んだら人として恥ずかしい「絶対アカンシェフ」として登場するのは格付けマスター浜田雅功。料理素人ながら、これまで36人もの一流芸能人の舌を欺いてきた。今回、ビーフシチューは5日前から調理し煮込むなど気合い十分。ドリアは直前にYouTubeでレシピを見て、スーパーの食材を使って作った。「絶対アカン」の浜田シェフを選んだら2ランクダウン。このチェックはチーム全員で受け、各メンバーがビーフシチューかドリアのどちらかを食べる。

果たして今回浜田の絶対アカンを選んでしまう芸能人はいるのか？

チェック5「オーケストラ」

24名編成のオーケストラのプロとアマチュアの演奏を聴き分ける。

絶対に間違えるはずのない正解のプロは、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務め、年間200回以上の公演を行う「日本センチュリー交響楽団」。一方のアマチュアは、今年110周年と学生オーケストラ屈指の歴史を誇る「京都大学交響楽団」。全国で200を超える演奏会を開き、各地で高い評価を受けている。

チェック6「しゃぶしゃぶ」

Ａ、Ｂ、Ｃ3つのしゃぶしゃぶを食べ、Ａ5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極める。

正解は、10年連続でミシュラン一つ星評価の東京・人形町の老舗「日山」のしゃぶしゃぶ。今回は不正解がなく、残り2つはともに“絶対ありえへん”、豚とイノシシ。どっちを選んでもその瞬間、どんなランクのチームも1発で消えてしまう！

芸能人たちの緊張が最高潮に達する中、スタジオは大波乱に……！？

はたして最後まで一流芸能人でいられるチームは存在するのか？ はたまた元日早々画面から消え去る芸能人が出てしまうのか！？ そしてGACKTの連勝記録の行方は……！？

【番組情報】

「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」

2026年1月1日（木・祝） 17時00分～21時00分

【ＭＣ】

浜田雅功

【進行アシスタント】

ヒロド歩美

【ゲスト】

チーム ？？？？：GACKT、？？？？

チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子

チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未

チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真

チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣

チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣

チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）

チーム FRUITS ZIPPER：鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな