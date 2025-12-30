空にできる「雲」

水蒸気が上空で冷やされて凍り、空気中のちりやほこり、微生物などの「エアロゾル」と結びつき集まって雲はできるとされています。

しかし、エアロゾルの詳しい中身はなにか、これだと言える物質の特定には至っていません。

「カビが有力な候補ではないか」

ときに自らの鼻くそを顕微鏡で分析する研究者は、その説をもとに調査や実験を続けています。

微生物が起点になる“鼻くそ”

近畿大学理工学部の牧輝弥教授。

細菌やカビなど微生物の研究が専門の牧教授は、2020年まで金沢大学の准教授でした。

研究をわかりやすく説明する事例のひとつが「鼻くそ」です。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「もう鼻くそなんかは顕微鏡で観察すると、微生物の塊ですね。黄色ブドウ球菌というのが多いんですけれども、丸いこんな微生物はですね、これがいくつか集まってブドウみたいな形になっているんですよ。それが鼻の中にいっぱいいるような感じがあれ鼻くそですね」

鼻くそが教えてくれる「空気中の無数の微生物」

鼻くそからわかること。それは、空気中にはとんでもない数の微生物があり、人間はそれを取り入れているということです。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「我々は空気を“吸っては吐いて吸って吐いて”しているんですけれども、だいたい大気中に1リットルあたり50個ぐらい微生物が浮いているんですね。それを毎日吸って吐いたりしているんですね。計算していくと、だいたい1日あたり125万個ぐらい我々は微生物を吸って吐いてということを繰り返しています。だから、人間でいうとですね、“微生物の人間ポンプ”っていうふうに例えることができると思います」

微生物を見出すため 大陸の黄砂を上空で“キャッチ”

空気中に無数に存在する微生物を調べるため、牧教授は石川の上空の黄砂を調べています。これが、雲が発生するメカニズムの解明につながろうとしています。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「黄砂は、（中国など）大陸の砂漠でぱっと舞い上がって砂が日本の方まで飛んでくる、そういうイメージがあるんですけれどもそうなんです。砂と一緒にですね、微生物も一緒にくっついてけっこう飛んできているんですよ」

毎年のように、黄砂が飛ぶ4月から5月を中心にヘリコプターを飛ばして上空の黄砂を採取しています。地理的に、能登半島は大陸の黄砂を採取しやすい地点とのことです。

2023年に行った採取では、黄砂に付着する微生物を確認することができました。

黄砂にくっつく微生物 大部分は「クロカビ」

近畿大学の研究室で顕微鏡で調べたところ、黄砂に付着する微生物が確認できました。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「カビもバクテリアにしても自然由来だが、純粋な砂由来じゃないかなと考えている。能登に飛んでくる黄砂は砂漠から直接飛んできたような微生物が入ってきているのではないか」

黄砂にくっついている微生物ですが、自然界に存在する「クロカビ」が多いとのことです。

クロカビが雲のもと？ それはノー

では、上空のクロカビが水蒸気と結びついて雲のもとになっているのではないかと考えられそうですが、そう単純に考えられるものではありません。

水蒸気が微生物などエアロゾルと結びつき雲のもとになることを「氷核活性」と呼びます。上空で氷核活性が起きる温度は−5度以下とされています。いわば、上空で−5度程度のところが「雲の底」になります。

ところが、おおよそクロカビは−15度以下、砂は−19度以下で水蒸気が凍り付き雲のもとになります。

雲ができる最も気温の高いラインよりも10度ほど低くなってクロカビは氷核活性を起こすので、クロカビが雲を形成するのではないことがわかります。

雲のもとの有力候補「地衣類」

では、なにが氷核活性を起こしているといえるのか。牧教授は、森林などにいるある生物を有力な候補として考えました。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「この木の幹にペタペタペタペタ張り付いている苔みたにみえるやつ。これが「地衣類」なんです」

緑色の地衣類は分類上は菌類です。

金沢市の山あいで採取したウメノキゴケと呼ばれる地衣類ですが、これが雲を形成する大きなカギを握るのではないかと牧教授は考えています。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「地衣類がだいたい−5度から−10度あたりの間で氷を作る」

地衣類は高い温度で凍りつく

牧教授の研究室で行った実験です。真水、水に砕いた地衣類を入れた液体、水と地衣類をミキサーにかけた液体の3つが何度で凍るか調べました。

このときは−8度で地衣類が入った液体2つは凍りました。クロカビの凍りつく温度が−15度以下であることを考えると、地衣類はだいぶ高い温度で凍ります。

一方で、地衣類は地上付近にはいても上空ではそれほど採取されていません。

地衣類の能力を吸い取ったクロカビがキャラ変！？

そこで、牧教授が考えたのが「クロカビのキャラ変」です。

仮説としてはこうです。

地上の地衣類が少しずつ砕けて空気中を浮遊するなかで、上空で多数を占めるクロカビがそれを取り込み−5度程度で凍りつく能力を獲得。本来は−15度で凍るクロカビがいわば「キャラ変」をして上空の比較的高い温度の高度で雲を作り出す。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「（上空で）8割を占めるクロカビが、もしかしたら地衣類を吸い取りながら飛んでいたら、本当は8割全部能力をもっている可能性がある」

雲のもとのもうひとつの有力候補 植物由来の「フザリウム」

地衣類が雲のもとではないかという研究は継続して行われていますが、牧教授の研究室ではもうひとつ有力な候補が今浮上しています。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「筑波の上空500メートルから採取した大気粒子、ここからですねフザリウム。分離培養できたんです。一般的には植物の葉っぱの表面、そこに住んでるというか生息しているというふうに言われています」

フザリウムはカビの一種で、道端に生えているいわゆる「雑草」についているものですが、植物にとっては感染症を引き起こす有害菌です。

このフザリウムも、地衣類と同じように比較的高い温度で氷核活性が起きることがわかりました。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「氷核活性が高いのはだいたい−7度より高いあたり。クラドスポリウム（カビ）やバチルス（細菌）の氷核活性は−16度から高くても−13度ぐらい。それが、フザリウムが作った粒子を入れた培地で培養すると、バチルスの氷核活性がフザリウム並みに上がることがわかっている。バチルスが−16度ぐらいでしか氷を作らない能力のところ、フザリウムの粒子を入れた培地で培養すると−7度まで上がる」

フザリウムが上空のクロカビと結びついて、こちらも「キャラ変」をして雲のもとになっているのではとの仮説も加わり、研究室での追究は進んでいます。

「できあがった雲」からのアプローチも

牧教授は雲ができる過程からアプローチをしていますが、一方でできあがった雲から調べようという研究も進んでいます。

近畿大学理工学部・牧輝弥教授「実際に気象庁気象研究所（茨城県つくば市）は、筑波山の上に観測サイトを設けて、実際に雲から粒子を採取してですね、雲の中にどれだけ氷核活性を持つ氷晶があるかっていうのを調べて、プラスアルファ微生物がどのぐらい筑波山に浮遊しているかというのを調べてという観測も動いています」

地衣類なのかフザリウムなのか、それとも両方が作用しているのか。いずれにせよ、この説の通りなら、植物由来の微生物が雲を形成していると考えられます。

大量の雨をもたらす積乱雲の発達など、地球温暖化が指摘されるようになって顕著な現象も多発しています。雲の発生のメカニズム、しくみがよりわかるようになれば、地球環境をよりよくする道しるべが生まれるのかもしれません。