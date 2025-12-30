2026年のドラフト戦線は、数多くの逸材がひしめく豊作年とみられている。その中でもNPBスカウト陣は、近畿圏の高校生投手に高い関心を寄せている。そこでスポニチでは来年、注目の高校生投手を厳選し、その魅力を解き明かしに向かった。さらに、高校生から社会人まで西日本のプロ注目選手をリストアップした。 （取材・構成＝河合 洋介）

近畿地区担当スカウトの間で今秋、何度も交わされた会話がある。「香里丘の投手、見た？」。甲子園未出場で無名と言える大阪の公立校・香里丘にプロ注目投手が現れたのだ。最速144キロ右腕の岡本翔斗（2年）だ。

「垂れない球を投げられます」と明かす直球に自信を持ち、得意球のスライダーはスイーパーのように大きく曲がる。身長1メートル80のスラリとした体格で、腕をしならせるようにして投じる。その癖のない投球フォームに、あるスカウトは「楽天の岸みたい」と甲子園未出場校から飛躍した右腕を重ね合わせた。

NPBスカウトに知られるきっかけとなった一戦がある。今夏大阪大会の履正社との4回戦だ。結果的に8回6失点で敗れるも、6回までは2失点と善戦。「試合前はコールド負けになるかも…と思った。だけど変化球をフルスイングされなかった」。うわさはあっという間に広まり、すでにNPB5球団のスカウトが練習を視察。今秋は大阪大会4回戦敗退となったが、注目度は上がり続けている。

軟式野球部に所属した中学時代は、最速が120キロ台と無名だった。高校で上がった練習の強度に食らいつくうちに球速が20キロ近く上昇。体重72キロと細身の体格を考えれば、急カーブを描く成長曲線が止まる気配はない。

「150キロを投げ、次こそ履正社を倒したい。そして高卒でプロに行きたいと思っています」。大阪公立校の高校生で支配下指名を受けたのは、15年楽天7位の村林一輝（大塚）が最後。それが来秋、無名校の素材型右腕がドラフト戦線をにぎわせようとしている。

◇岡本 翔斗（おかもと・しょうと）2008年（平20）6月29日、大阪府枚方市出身の17歳。小1から枚方レッズで野球を始めて投手を務める。枚方三中では軟式野球部に所属。香里丘では1年夏から背番号1でベンチ入り。50メートル走6秒8。1メートル80、72キロ。右投げ左打ち。