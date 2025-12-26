この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「アユを仕入れたのでライギョに与えてみる。【やせすぎ雷魚67日目】」という動画を公開しました。飼育67日目を迎えたやせすぎのライギョに、高級魚として知られるアユを与える様子が収められています。

飼育開始から60日以上が経過し、体は大きくなったものの、顔の肉付きはまだ戻らないというライギョ。飼い主が水槽に近づくと、エサを期待して水面に浮上し、指の動きにも反応を見せます。

この日のエサは、飼い主がスーパーで見つけたという立派なアユ。約20cmもある大きなサイズのため、丸ごと与えるか迷った末、ライギョが食べやすいように包丁で半分にカットします。まずは頭の付いた前半部分から与えることにしました。

飼い主がアユを水面近くに差し出すと、ライギョは勢いよく飛びかかり、一瞬で食らいつきます。大きなアユを豪快に丸呑みし、水槽の底で静かに消化を始めました。続いて、残りの後半部分を与えると、こちらもためらうことなく一口で捕食。あっという間に1匹分のアユを平らげてしまいました。

食事が終わると、食べこぼしを掃除するエビたちが集まってきます。一方、ライギョは満腹になったのか、水槽の底でじっと動かなくなりました。先ほどまでの食欲旺盛な姿とは対照的に、指を近づけても全く反応を示さず、満足げな様子を見せています。

