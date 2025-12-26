12月26日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……蠍座

今日は自分のタスクを少し後回しにして、周囲の助けになることに目を向けると良い日。たとえ苦手なことでも快く引き受ける姿勢が評価され、仲間の間に一体感が生まれます。その思いやりが信頼関係を深めるきっかけに。

★第2位……蟹座

人に優しくする力が、普段以上に強まる日です。「実はね」「最近ちょっとね」と、飾らない言葉であなたの心の内を打ち明けてみてください。そのまっすぐな気持ちは、きっと相手の心をほぐし、より深い絆を育んでくれます。

★第3位……魚座

今日は、自然と相手の心を惹きつける色気と柔らかさが漂う日。特別な演出は不要ですが、服や髪型に少し遊び心を加えると、あなたの魅力が一層引き立ちます。自分を楽しむ姿勢が、相手の心を温め、距離をぐっと縮めてくれるでしょう。

★第4位……山羊座

長く心に描いてきた夢や目標に、確実に手が届きそうだと実感できる日です。これまでと同じ努力を続けていても、今日はこれまでとは違う確かな手ごたえを感じ、思わず笑顔になるでしょう。その心からの喜びが、あなたがさらに前進するための力となります。

★第5位……牡牛座

理想の働き方や職場の姿が頭に浮かび、それを叶えたい気持ちが強まります。夢物語として片付けず、実現のための小さな行動を探してください。想像力を広げることで、日々の仕事がより面白く、充実したものへと変化していきます。