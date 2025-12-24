¡Ö¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç±ß°Â½¤Àµ¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×²ÄÇ½À¤â¡Ä¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ï26Ç¯½©°Ê¹ß¤«¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
Íø¾å¤²·èÄê¤·¤Æ¤â¿Ê¤à±ß°Â¡£±ß¹â¤Ø¤ÎÈ¿Å¾¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüÊª¶âÍø¥¹¥ï¥Ã¥×»Ô¾ì(OIS)¤«¤é¸«¤¿¡Öº£¸å¤ÎÆü¶äÍø¾å¤²¤Î¿¥¤ê¹þ¤ßÅÙ¡×
¤Ê¤¼¡©Íø¾å¤²¤·¤Æ¤â±ß°Â¿Ê¤à
Æü¶ä¤Ï19Æü¡¢°Ñ°÷Á´°÷¤Î»¿À®¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤¾å¤²¡Ö0.75¡ó¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£1·î°ÊÍè7²ñ¹ç¤Ö¤ê¤ÎÍø¾å¤²¤Ç¡¢0.75¡ó¤Ï1995Ç¯°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«Ãæ¡¢°ÙÂØ¤Ï1¥É¥ë156±ßÂæ¤È1±ß¤Û¤É±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï157±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ß°Â¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î°ÙÂØÍ½ÁÛ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë±ß°Â¤ËÆ°¤¯¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í×°ø¤Ï¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÙÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö¼¡¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÁ´Á³ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤È¯¸À¡É¤À¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¤É¤ÎÊÕ¤ê¤òÍø¾å¤²¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÅþÃ£ÅÀ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Äã¤¤¤Î¤«¡¢¹â¤¤¤Î¤«¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø0.75¡ó¤ÇºÇ¸å¤ÎÍø¾å¤²¤«¤â¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¡¢µ¿¿´°Åµ´¤â¹¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Æü¶ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î²ÃÆ£½Ð¤µ¤ó¤â¡¢Íø¾å¤²¤·¤Æ¤â±ß°Â¤¬¿Ê¤à¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢Æü¶ä¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ã¿¢ÅÄÁíºÛ¡¡È¯¸ÀÍ×»Ý¡Ê12·î19Æü¡Ë¡ä
¢§¡Ú12·îÍø¾å¤²¤ÎÍýÍ³¡Û¢ÍÍø¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤êÃÙ¤ì¤ë¤È¡È¸å¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂçÉý¤ÊÍø¾å¤²¤òÇ÷¤é¤ì¡ÉÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë
¢§¡Ú´ðÄ´Êª²Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡Û¢ÍÊ£¿ô¤Î°Ñ°÷¤¬±ß°Â¤Ë¤è¤ë¡ÈÍ¢Æþ²Á³Ê¾å¾º¤¬´ðÄ´Êª²Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¡É¤ò»ØÅ¦
¢§¡Úº£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¡Û¢Í¡È¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¡ÉÆ§¤Þ¤¨°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢´ËÏÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯
¡½¡½²ñ¸«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¡È¼Â¼Á¶âÍø¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍø¾å¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö°ì±þ¡Ø¤Þ¤ÀÍø¾å¤²¤¬Â³¤¯¡Ù¤È¼¨º¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Àº£²ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±ß°Â¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æü¶ä¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Þ¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï±ß°Â¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Íø¾å¤²¤·¤¿Æü¤Ë±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¼¹ï¡£Æü¶ä¤Î¿®Ç§¤¬º£¡¢ÃÊ¡¹¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¸å¼ê¸å¼ê¡×¤Ç±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¿¢ÅÄÁíºÛ¤â²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¡Ö¼Â¼Á¶âÍø¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ´ËÏÂÅª¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÌ¾ÌÜ¤Î¶âÍø¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼Á¤Î¥³¡¼¥ëÍâÆüÊª¶âÍø¤ò¸«¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î2¡óÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¡£¤³¤Î¶âÍø¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÍÂ¶â¶âÍø¤âÂçÂÎÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÉé¤±¤Æ¸µËÜ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×
¼Â¼Á¶âÍø¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤Ç¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¡£
Ê£¿ô¤Î¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¹ñÄÌ²ß¤ÎÁí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¡ÚÌ¾ÌÜ¼Â¸ú°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×ÄÌ²ß¤ÎÃæ¤Ç±ß¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¼å¤¤¡£
¡ãÌ¾ÌÜ¼Â¸ú°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡ä
£±£²·î£±£¶»þÅÀ¡Ê¢¨2020Ç¯¤ÎÇ¯½é¡á100¡Ë
¢§¥æ¡¼¥í·÷¡§115.2
¢§Ãæ¹ñ¡§109.4
¢§¥¤¥®¥ê¥¹¡§106.2
¢§¥¢¥á¥ê¥«¡§106.0
¢§ÆüËÜ¡§73.0
¡½¡½º£²ó¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Íø¾å¤²¤ò»ö¼Â¾åÍÆÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±ß°Â¤¬¤³¤ì°Ê¾å¿Ê¤à¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¤«
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§
¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ÈÆü¶ä¤¬¤»¤á¤Æ1²ó¤°¤é¤¤Íø¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥á¥ê¥«¤â°ÙÂØ²ðÆþ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Íø¾å¤²¤òµöÍÆ¤»¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡½¡½¡Ö±ß°Â¤¬¿Ê¤á¤ÐÍø¾å¤²¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤È¡¢·ë¶É°ÙÂØ¤ò±ß¹â¤ËÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¤ê½¤Àµ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¸½¾õÄÉÇ§·¿¤Î¸å¼ê¤Ë²ó¤ë
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤Î1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¸å¼ê¸å¼ê¡£¤Ê¤Î¤ÇÍø¾å¤²¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊâÀè¤ó¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¥º¥ë¥º¥ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬Ë½¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÁêÅö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆü¶ä¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¸«Æ©¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿±ß°Â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÄ¶Äã¶âÍø¡×¤ËÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¤¿¥Ä¥±
¡Ö¥É¥ë±ßÁê¾ì¡×¤È¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡×¡ÊÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥°¥é¥Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤ËÊª²Á¤â¾å¾º¡£25Ç¯11·î¤Ï¡ÖÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.0¡ó¡×¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Êª²Á2¡ó¤¬ÌÜÉ¸¤Ç1¡ó¤â¾å¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¡Ø´ðÄ´ÅªÊª²Á¤Ï2¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é´ËÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÍý¶þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯´Ý¡¹4Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¾å¿¶¤ì¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀ¯ÉÜ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Æ3¡ó¡£Êª²ÁÂÐºö¤¬¥º¥ë¥º¥ëÂ³¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÌý¤òÃí¤¤¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÊª²Á¤ÎÈÖ¿Í¤Ç¤¢¤ëÆü¶ä¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶âÍø¤Î¾õ¶·¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢30Ç¯´Ö¡¢¹ñºÄ¤ä¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Ä¶Äã¶âÍø¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¸ý¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡Ö26Ç¯½©°Ê¹ß¡×¡©
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ù¤ÎÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢26Ç¯¤ÎÊª²Á¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö26Ç¯ÅÙ¤ÎÊª²Á¸«ÄÌ¤·¡£1·î¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÆü¶ä¤ÎÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤·¾åÊý½¤Àµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£25Ç¯¤â·ë¶ÉÇ¯Ëö¤ÎÍø¾å¤²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÕÆ®¤Î½éÆ°¥â¥á¥ó¥¿¥à(ÄÂ¾å¤²¤ÎÀª¤¤)¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÁá¤¯¤Æ¤â10·î¡¢ÃÙ¤±¤ì¤Ð12·î¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
ÍâÆüÊª¶âÍø¥¹¥ï¥Ã¥×»Ô¾ì(OIS)¤«¤é¸«¤¿¡Öº£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Î¿¥¤ê¹þ¤ßÅÙ¡×¤Ç¤â¡¢¡ãÍø¾å¤²¤¬¤¢¤ë¡á100¡ó¡ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢26Ç¯9·î°Ê¹ß¤À¡£
¡ãÆü¶äÍø¾å¤²ÀÞ¤ê¹þ¤ßÅÙ¡ä
2026Ç¯¡§ÍâÆüÊª¶âÍø¥¹¥ï¥Ã¥×¡ÊOIS¡Ë»Ô¾ì
¢§1·î²ñ¹ç¡§1¡ó
¢§3·î¡§13¡ó
¢§4·î¡§37¡ó
¢§6·î¡§67¡ó
¢§7·î¡§91¡ó
¢§9·î¡§110¡ó
¢§10·î¡§123¡ó
¢§12·î¡§134¡ó
¢¨ÅìÃ»ICAP¡¦ÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ê12·î19Æü»þÅÀ¡Ë
¡½¡½¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î»³ÅÄ½¤Êå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍø¾å¤²¤ò½Õ¤°¤é¤¤¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È°ÙÂØ¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤½¤¦¤Ê¤Î¤«
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö´ðËÜ¤ÏÈ¾Ç¯´Ö³Ö¤°¤é¤¤¤À¤¬¡¢À¯¼£¤È¤Î´Ø·¸¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤³°·ÐºÑ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤Ê¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¤è¤ê¤º¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¸«Êý¡£¤¿¤À¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤Î±ß°Â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ç½Õ¤´¤í¤ÎÍø¾å¤²¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤ò»ß¤á¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦Íø¾å¤²¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊª²Á¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤°½Û´Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÊÆFRB¡È¿·µÄÄ¹¡É¤â¡Ö±ß°ÂÀ§Àµ¤Î¥«¥®¡×
Æü¶ä¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÍø¾å¤²¤Î»þ´ü¤òÃµ¤ë¤Î¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢±ß°Â¤ÎÀ§Àµ¤Ë¤Ï¡ÖÊÆ¡¦FRB¡×¤ÎÆ°¸þ¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï26Ç¯5·î¤ËµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤ë¤¬¡¢¼¡´üµÄÄ¹¤Î¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¢§FRBÍý»ö¡¦¥¦¥©¥é¡¼»á¢§¸µFRBÍý»ö¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¢§¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ°Ñ°÷Ä¹¡¦¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Î3¿Í¤À¡£
¡½¡½FRB¤Ï26Ç¯¤Ï¡Ö1²ó¤ÎÍø²¼¤²¡×¤¬Ãæ±ûÃÍ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·µÄÄ¹¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íø²¼¤²¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡ØÅìÃ»¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½Ð¤µ¤ó¡§
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Î3¿Í¤Ê¤é1²ó¤è¤ê¤âÂ¿¤á¡¢¤«¤Ä¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤¤«¤éÍø²¼¤²¤·¤¿¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê²áÅÙ¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µ¤¤¬Áá¤¤¤¬¡Ø27Ç¯¤ÏÍø¾å¤²¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢26Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë±ß°Â½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î2²óÍø²¼¤²¤Ç3¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æü¶ä¤¬¤â¤¦1²óÍø¾å¤²¤¹¤ì¤Ð1¡ó¡£ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬2¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤À¤¤¤Ö¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
²ÃÆ£¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç27Ç¯°Ê¹ßFRB¤¬Íø¾å¤²¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ½ÁÛ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¶âÍøº¹¤¬³«¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤é¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±ß°Â½¤Àµ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÆü¶ä¤Î³Ð¸ç¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
(BS-TBS『Bizスクエア』2025年12月20日放送より)