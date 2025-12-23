¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û12·î24Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹»ö¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÆü¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡Êª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤«¤é¶¯¤¤»É·ã¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡°ìÈ¯ÂçµÕÅ¾¤Î¤¢¤ëÆü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¬¹¥Å¾¤·¤½¤¦¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ç¤ë¤ÈµÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡Í·¤Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡Í·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦! ¤½¤³¤«¤éŽ¤Ì´¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹Ž¡