¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î½é¶¦±é¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤«¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥×¡¼¥Þµ¼Ô¤Ï£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÍèÇ¯£±·î£²£´Æü¤ÎÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬É½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÈÕ¤µ¤ó²ñ¡×¤ËÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬½ÐÀÊ¤Î¸«¹þ¤ß¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ä¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤â½ÐÀÊÍ½Äê¤À¡×
¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Ç£±£°£±²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤Ë£²ÅÙ½ÐÀÊ¡£¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¤Ï±Ñ¸ì¤Î¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö¼¡¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥È¥·¡¼¥È¡Ê¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤·¡Ë¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿£²£´Ç¯¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤â½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½±¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¾ÃËÉ»Î¤é¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡Ö»ä¤ÎÈþ¤·¤¤ºÊ¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È½é¤ÎÆ±ÀÊ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤âºÊ¤ÎÂè£±»Ò½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤Æ·çÀÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉôÁª½Ð¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£