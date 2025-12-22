この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【週間解説】雨のクリスマスイブ その後は強い寒気南下し大雪に」と題した動画を公開。クリスマスを境に天候が急変し、週後半には強い寒気が流れ込み大雪になる可能性について詳しく解説した。



今週の天気は周期的に変化するものの、週の中盤と後半で大きく様相が異なると松浦氏は指摘する。上空の気圧配置は、極渦が分裂した「二波型」となっており、偏西風の蛇行が大きいことから寒暖の差が激しくなるという。



週間予報によると、24日から25日にかけては全国的に天気が崩れる見込みだ。24日は暖かい空気が流れ込むため、北日本の平地でも雪ではなく雨になるところが多い。しかし、25日のクリスマスを過ぎると状況は一変。強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まる。



松浦氏は特に26日(金)の天候に警鐘を鳴らす。この日は寒気の流れ込みがピークとなり、日本海側を中心に大雪の恐れがある。動画では、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成される可能性に言及し、「西日本から東日本の日本海側の地域で雪の降り方が強まる恐れがある」と分析。さらに、東北地方では小低気圧が発達し、「暴風をもたらすかもしれない」として、荒天への警戒を呼びかけた。



気温も週の後半にかけて急降下する。例えば名古屋では、25日(木)の最高気温が17℃なのに対し、27日(土)には最低気温が-1℃の「冬日」となる予報だ。松浦氏はこの急激な気温変化に注意を促した。



クリスマスの暖かさから一転、週末にかけては真冬の寒さと大雪に見舞われる可能性がある。特に日本海側の地域では、交通障害などへの備えとともに、最新の気象情報をこまめに確認する必要があるだろう。