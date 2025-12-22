2026年1月に東京ドームでワールドツアーを行うことを記念して制作

ファナティクス・ジャパン合同会社は22日、4人組ガールズグループBLACKPINKと巨人のコラボグッズを発売すると発表した。2026年1月16日にBLACKPINKがワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYO」東京ドーム公演を行うことを記念して制作された。

特別なコラボレーションは、シグネチャーカラーの「BLACK」と「PINK」を取り入れたデザイン。黒地には「TOKYO」、白地ユニホームには「GIANTS」のワードマークをピンク色で施している。コーディネートしやすい丈が短めのクロップドタイプも展開している。

ほかにもTシャツや、袖部分がピンク色となっているスタジアムジャケットなども。ロゴフーディー、カラーボール、ボール型キーホルダーを含めて全11種が用意されている。

商品は同1月8日から、ファナティクス・ジャパン公式ストアならびにチームの公式オンラインストアにて取り扱いを開始する。（Full-Count編集部）