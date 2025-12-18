ゴンチャに“初茶”の季節到来 やわやわ＆もちもちな『もちmochi抹茶』登場
ゴンチャ ジャパンは26日より、本格的な抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げるデザートティー『もちmochi抹茶』を期間限定で販売する。
【写真】ピンクでかわいい『おもちパール』
2026年の幕開けを彩るゴンチャの新作は、国産の抹茶を100%使った新年にふさわしい『もちmochi抹茶』です。コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの『おもちパール』とミルクフォームをトッピング。ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットを用意している。ほんのりピンク色に仕上げたおもちパールとフワフワの白いミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーが織り成す、縁起の良い3色の組み合わせが、見た目にも新年にぴったりなドリンクに仕上がっている。
さらに、今年は初茶と合わせて抹茶フィナンシェも登場。じゅわっと広がる抹茶の旨味とあずきのやさしい甘みがティータイムに安らぎのひとときをもたらす。
■商品概要 ※価格は税込み
『もちmochi抹茶 ミルクティー』（ICED／M）670円
コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームを合わせた。紅白の色合いが新年らしいミルクティーです。本格的な抹茶をデザート感覚で。
『もちmochi抹茶 ほっとミルクティー』（HOT／S）」670円
奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。やわらかくもちもちの「おもちパール」は、温かさでとろけるような食感に。コクと旨みが際立つ1杯。
『おもちパール』90円
ほんのり甘く、もちもち。淡いピンク色の見た目も華やか。ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感が楽しめる。『黒糖ブラック ジェラッティー』や『焙じ茶 ミルクティー（HOT）＋ミルクフォームトッピング』に合わせるのがおすすめ。
『抹茶フィナンシェ』220円
ひとくちごとに抹茶の豊かなコクと旨みがじゅわっと広がる、しっとり食感のフィナンシェ。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わい。
