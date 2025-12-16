【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」

12月15日は、年内最後となる“年金の支給日”。駅に隣接するATMには行列ができていました。おろした年金をその場で小分けする人の姿も。

年内最後の年金を受け取った人たちの中には、今回、支給額にうれしい変化があったという人がいました。

60代男性（年金月約20万円）：

（所得税の）還付があった。1万円くらいですかね。

年金の支給額が増えた理由は、2025年度の税制改正の「所得税の基礎控除の見直し」。

今年、年金から源泉徴収された所得税の“払いすぎた分”が戻ってきたのです。

70代女性：

（年金支給額）少し上がっておりました。1万円くらい、助かります。12月だから余計に。

――使い道は？

クリスマスのちょっとプレゼントができたらなと。家族です、孫とか。17歳なのでお小遣いが一番いいと思いますけど。1万円くらいはしてあげたい。ちょっと頑張って、来年受験なので。

うれしい声がある一方で、先の見えない物価高騰が年末の家計を圧迫しているという嘆きも…。

70代女性（年金月10万円）：

自分のは大したことないですね。10万ぐらいですね。

お米とか高いですもんね。やっぱり安くはなってないですよね。今年はなんか（おせちの）いくらとかがすごい高いって言われてるから、今あの値段見るとすごいなあと。今からこうじゃ、お正月だったらどうなったんだろう？っていう感じで高くてね。

“おせち料理”に使う食材を買いたいが、なかなか手を出せないというさみしい声…。

年金生活を直撃する、物価の高騰。

『サン！シャイン』は、みなさんの生活の中の工夫と年末年始の過ごし方を取材しました。

激安スーパーでも「野菜買えない」

白菜は一切れ税込み85円、キャベツは一玉130円で販売されるなど、食料品高騰の強い味方となっている都内の激安スーパー。しかし、そこで取材班が出会った80代の女性は…。

80代女性（年金月10万円）：

野菜はもうほとんど買わないのね。

何種類も買うと1000円以上かかっちゃうから。野菜も結構お値段いいから。

15日に支給された今年最後の年金は10万円。家賃などを支払うと、残った食費は、約3万円。不足しがちな野菜は“ジュース”で補うといいます。

家計の足しに野菜作り おせちは「食べたいものだけ」

限られた生活費をやりくりするために、こんな工夫をしている人も…。

79歳女性（夫婦で年金月28万円）：

ここが私の畑です。植えてるのは、大根とニンジンとネギと、向こうにあるのはカブですね。食べられるものを作ってみたいなと思って。

年間6200円で板橋区の畑を借りて、野菜作りをしているという79歳の女性。

夫婦での年金支給額は、ひと月約28万円。そのうち、食費や家の管理費、水道・光熱費、医療費など合わせて20万円ほどを支払い、手元に残るのは8万円ほど。

――家計の足しに？

79歳女性：

もちろん、もちろん。だって今だって大根さえも200円とかもするんだよ。（長）ネギだって3本で300円とかするでしょ。これ1本抜いていけば足りるんだからさ。

畑で育てているのは、大きく育った大根や長ネギなど。寒くなった今の時期に食べたくなる、おでんや鍋料理などで使う野菜を自ら育てていました。

節約を心がけた生活の中、2カ月に1度の年金支給日だけは、ささやかなぜいたくを楽しむという女性。自宅にお邪魔すると…。

79歳女性：

これが今日の私のお昼を買ったお弁当です。カキご飯、おいしそうでしょ。年金支給日しか食べられないのよ。

スーパーで購入した、天ぷらとカキフライ付きのカキ飯重。お値段は635円。

値段を気にせずお弁当を買うのが年金支給日の楽しみだといいます。

79歳女性：

あとは大抵ね、ご飯に納豆かけて、玉子をかけて、でおしまい。

ではでは、（カキ飯重）いただきます。うん、おいしいです！

今年の年末の過ごし方を聞いてみると…。

お正月には欠かせない「おせち料理」ですが、今年はセットではなく「伊達巻き」や「昆布巻き」「黒豆」など、品目を絞って購入する予定だといいます。

79歳女性：

豪華なものじゃなくて、おせちのセットじゃなくて食べたいものだけチョイスして買ってるので。

やっぱりね、庶民はなかなか厳しいですよね…。

（「サン！シャイン」12月16日放送より）