ボーイズグループSEVENTEENのメインボーカル、ドギョムとスングァンが、『ソウルジャズフェスティバル 2026』初日のステージを感性でいっぱいに満たした。2人は5月22日、ソウル・オリンピック公園で開かれたイベントに出演し、デュエット曲からそれぞれのソロ曲、SEVENTEENボーカルチームの楽曲まで、多彩なセットリストで60分間にわたり観客と呼吸を合わせた。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード『Prelude