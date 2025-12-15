たまごっちパラダイスが緊急再入荷！原宿の「ふぁくとり〜！」で買えるよ

好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」をゲットするチャンスです。

東京・原宿にある「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり〜！」で、2025年12月15日11時に再入荷がありました。

小学生へのクリスマスプレゼントとしても人気

再入荷したのは、以下の3種類です。

・Tamagotchi Paradise - Blue Water

・Tamagotchi Paradise - Pink Land

・Tamagotchi Paradise - Jade Forest

整理券1枚につき各1点まで購入できます。

なお、1日あたりの販売数に制限があります。当日の在庫状況については、完売次第Xアカウント（＠TMGC_factory）でお知らせがあります。

小学生へのクリスマスプレゼントとしても人気の「たまごっちパラダイス」。プレゼントの候補にしている人は、まだ間に合うかもしれませんよ。

