「これ絶対売れる！」 トヨタ新型「小さなランクル」実車公開に称賛の嵐！ 唯一の懸念は「ディーゼル不在」？ 待望の“5ナンバー級”SUVの正体とは

トヨタの「ランドクルーザー」シリーズに、待望のコンパクトモデル「ランドクルーザーFJ」が加わる見込みです。

全長4.5m級という日本の道路事情に適したボディサイズと、歴代モデルを彷彿とさせる“カクカク”としたデザインで、早くもファンの熱い視線を集めています。

「ジムニー」より大きく「プラド」より小さい、その絶妙な立ち位置と予測されるスペックについて解説します。

■「大きすぎるランクル」への回答となるか

世界中で高い評価を得ているトヨタの本格クロスカントリー車「ランドクルーザー」。

現在、フラッグシップの「300」、質実剛健な「70」、中核モデルの「250」という3つのラインナップが展開されています。

しかし、堅牢さと引き換えにボディサイズは年々拡大傾向にあります。

最もコンパクトな「70」であっても全幅は1870mm、最新の「250」や「300」に至ってはさらに大きく、日本の狭い林道や都市部の駐車場では持て余してしまうという声も少なくありません。

そうしたユーザーの悩みに対するトヨタの回答とも言えるのが、2025年10月に世界初公開され、2026年年央の発売が噂される新型「ランドクルーザーFJ」です。

ボディサイズは全長4575mm、全幅1855mm、全高1960mmと発表されており、これはトヨタの人気SUV「カローラクロス」と比較しても、全長と全幅がわずかに大きい程度に収まっています。

ホイールベースは2580mmと、上位モデルの「250」より270mmも短く設定されました。

これにより最小回転半径は5.5mを実現しており、街中での取り回しやすさはもちろん、狭いオフロードでの機動性も確保されています。

■「ミニ70」のような道具感あふれるデザイン

新型ランドクルーザーFJのエクステリアは、昨今の流麗なクロスオーバーSUVとは一線を画す、角張った「ボクシー」なスタイルが特徴です。

丸目のヘッドライトや、角を削ぎ落とした多面体形状のボディは、名車「FJ40」へのオマージュを感じさせると同時に、「日常使いできるミニ70（ナナマル）」と評したくなるような、頼もしい道具感を漂わせています。

見た目だけでなく、中身も本格派です。

骨格には、最新の「GA-F」プラットフォームではなく、ピックアップトラックのハイラックスなどで実績のある「IMV」プラットフォームを採用しました。

強靭なラダーフレーム構造に加え、最低地上高は240mmを確保。

大径の18インチタイヤを装着することで、悪路の凹凸も難なく乗り越える走破性を備えています。

一方で、この本格的な構造ゆえの注意点もあります。床面が高いため乗降性には慣れが必要であり、ショートホイールベースの影響で後席の足元空間は「ヤリス」と同等程度と、広大とは言えません。

しかし、荷室はスクエアな形状で背の高い荷物も積みやすく、まさに「遊びのギア」として使い倒すには最適なパッケージングと言えるでしょう。

■300万円台後半からの価格設定に期待

パワートレーンに関しては、最高出力163PSを発揮する2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジンの搭載が有力視されています。

SNSなどでは「ディーゼルエンジンが欲しい」という切実な声も多く上がっていますが、まずはガソリンエンジン一本での展開となりそうです。

これには、車両価格を抑えるという戦略的な意味合いも含まれていると考えられます。

駆動方式は、近年主流のフルタイム4WDではなく、あえてシンプルなパートタイム4WDを採用。

センターデフなどの複雑な機構を持たない分、コストダウンが可能となり、悪路での走破性も高まります。

気になる価格については、370万円から420万円程度になるのではないかと予想されています。

兄貴分である「ランドクルーザー70」が480万円であることを考慮すると、エントリーモデルとして明確な価格差をつける必要があります。

また、この価格帯であれば「ハリアー」や「RAV4」といった人気SUVのユーザーにとっても、比較検討しやすい現実的な選択肢となります。

日本の道路事情にジャストフィットするサイズ感と、本格的な悪路走破性、そして手の届きやすい価格設定。

三拍子揃ったこの「小さなランクル」が、日本のSUV市場に新たな旋風を巻き起こす日は、そう遠くなさそうです。