【不倫】夫の不倫相手は仲良しママ友だった…信頼の崩壊と泥沼不倫を描いた作品の制作秘話【作者に聞く】
mamagirlで2024年11月に公開された「仲良しママ友の最悪な裏切りが発覚！」は、ネットで大きな反響を呼んだ実話ベースの作品である。夫と保育園で仲良しだったママ友の不倫が発覚し、当事者たちの家庭が同時に崩れていく過程を描く。プロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田氏と、作画の瀬戸うなぎ氏に、本作の背景と制作意図を聞いた。
梅田氏は、知人から同様の不倫エピソードを聞いたことが本作の出発点だったと語る。夫とママ友の関係は最初こそ盛り上がるが、結末は双方の家庭が崩壊するというものだ。「踏み外した先に幸福はない」というメッセージを込め、作品化に踏み切ったという。
■目まぐるしく急変する感情をどう伝えるか
瀬戸氏は、不倫をされた妻の心情が読者にまっすぐ届くよう、ページ配分と表情の描き分けに力を注いだ。日常から疑念へ、確信、発覚の衝撃、涙、怒り、そして心の整理--。主人公の感情は激しく移り変わる。それらを限られたページで読みやすく構成することを重視したという。
不倫発覚のシーンは、主人公になりきりながら「自宅で堂々と不倫するなんて！」と怒りを抱きつつ描いたという。読者にも同じ感情の揺れを楽しんでほしいと話す。
■不倫相手の“都合のよさ”に対する違和感を伝えたい
物語では、不倫相手が「自分の家庭には知られたくない」と願う姿が描かれる。梅田氏は、」他人の家庭を壊しておきながら自分の家庭だけ守ろうとする姿勢」に強い違和感があると語る。主人公の台詞にある通り、その都合のよさこそ本作が訴えたいテーマの一つなのだ。
■目指すのは「共感」と「スカッと感」の同居
瀬戸氏は、mamagirlのストーリーにはママ世代が共感できる題材が多く、毎回トラブルメーカーの登場に苦笑しつつも楽しく描いていると話す。重くなり過ぎないよう、読者がクスッと笑えたりスカッとできる作品づくりを続けていきたいとのこと。mamagirlでは女性が共感しやすい作品が多数公開されているので、興味があれば手に取ってみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田／瀬戸うなぎ
