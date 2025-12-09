この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元中学校教師で、現在は専門学校や通信制高校でも教鞭をとる「静岡の元教師すぎやま」氏が、自身のYouTubeチャンネルで「先生から1番見えにくい席ってどこ？」と題した動画を公開。多くの学生が一度は考えたであろう疑問に、教師自身の視点から回答した。



動画で、すぎやま氏は「先生から一番見えにくい席ってどこですか？」という質問を取り上げる。一般的に一番後ろの席と思われがちだが、すぎやま氏が示した意外な答えは「教室の廊下側の一番前」であった。



その理由について、すぎやま氏は「先生って、多くは右利き」である点を指摘する。右利きの教師が黒板に字を書く際、体は自然と教室の中央から窓側を向くことになる。その結果、教師の右腕の後ろにあたる「廊下側の一番前の席」が物理的な死角になりやすいと解説した。



すぎやま氏は、「（教師は）こっちは見るけど、こっちは見ないでしょ？」と、黒板を書きながら生徒全体を見渡す際の視線の動きを具体的に示し、この席が見落とされがちであることを説明。教師の利き手という意外な要因が、教室内の見えやすさを左右するという興味深い事実を明らかにした。