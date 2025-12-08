元教師が解説「なぜ先生はいじめを隠蔽するのか？」学校現場が抱える調査の構造的ジレンマとメディアが作る“悪者像”の闇
元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】先生がいじめを隠蔽する理由を現役教師が解説します」と題した動画を公開。なぜ学校や教師がいじめを隠蔽しているように見えてしまうのか、その背景にある構造的な理由を現場の視点から解説した。
動画でまず、すぎやま氏は「学校が動いてくれない」という保護者の不満は、教師の「見えない努力が誤解を生んでいる」ことに起因すると指摘する。いじめの調査は、関係する生徒双方のプライバシーに配慮し、外部から分からないように「水面下で」進めるのが鉄則であると説明。この慎重な対応が、客観的には「何もしていない」ように見えてしまい、不信感につながるという構造を明らかにした。
次にすぎやま氏は、教師の立場として「どちらの生徒も大切」である点を強調する。被害を訴える生徒がいても、その言葉だけを信じて一方的に加害者と決めつけることはできないと語る。過去には被害者側の虚偽の申告もあった経験から、教師は慎重に事実確認を進めざるを得ないという。これは「保身のためではない」と断言し、あくまで双方の生徒を守るための姿勢だと述べた。
さらに、メディアやSNSによって作られた「教師＝悪者」というイメージも問題の一因だと分析する。心理学の「利用可能性ヒューリスティック」を例に挙げ、ごく一部のいじめ隠蔽ニュースが大きく報道されることで、あたかも全ての教師が悪であるかのような印象が世間に広まってしまうと解説。この偏ったイメージが、保護者と学校の間の溝を深めていると自身の見解を示した。
最後にすぎやま氏は、こうした誤解を解くためには、学校側が調査の進捗状況を保護者へ誠実に伝える努力が不可欠だと提言。「調査の過程を共有していくことが大事」と述べ、透明性のあるコミュニケーションこそが信頼関係の再構築につながると訴え、動画を締めくくった。
