フェイエノールト上田綺世が1試合4得点の大暴れ

海外サッカー、オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、現地12月6日に行われたズウォレ戦に先発出場。1試合4ゴールの大暴れで、6-1の勝利に貢献した。得点ランクトップ独走状態のストライカーに驚きの声が広がっている。

勢いを見せつけた。ホームでのズウォレ戦で前半11分、ヘディングで先制点を奪うと、さらに2点を加点し、前半でハットトリックを達成。後半早々にもコーナーキックを頭で合わせて4得点と大暴れだった。

来年の北中米ワールドカップ（W杯）で、日本はオランダとグループリーグで対戦。破竹の勢いでゴールを量産するストライカーに、ネット上のサッカーファンからは期待と驚きの声が続々と並んでいた。

「W杯で対戦するオランダのサポーター戦々恐々だろうな」

「バケモンやん」

「4点はヤバいすな…」

「なんなのこの怪物…」

「W杯グループリーグで初戦のオランダにめちゃマークされそう」

「4ゴール半端ない…」

「W杯で対戦するオランダに向けて恐怖のメッセージすぎる」

今季リーグ戦通算18得点で、得点ランク2位に8点差をつける独走状態。オランダ1部リーグでは、2015-16年のFWハーフナー・マイク（デンハーグ）がマークした16得点の日本人シーズン最多得点記録を塗り替えた。