50代の消防士は年収が高いと聞きます。民間企業で働く同年代の平均年収と比べてどれくらい高いのでしょうか？

消防士の給与の特徴

消防士は地方公務員であり、給与は「給料表」に基づいて決定されます。基本給に加え、危険手当や住居手当、時間外勤務手当などが加算されることで、民間より給与が安定しやすいという特徴があります。

また、年功序列的な昇給制度があるため、年齢が上がるにつれて収入も堅実に増えます。また、東京消防庁によると、福利厚生として給与昇任制度も導入しており、前年比で給与が3万円アップするケースもあります。

特に消防という職種は、夜間勤務や災害出動など特殊な業務が多く、それに伴う時間外勤務手当が年収の底上げにつながる傾向があります。この“特殊勤務の多さ”が、民間企業との収入差を生む大きなポイントです。



50代消防士の平均的な年収

地域差や役職による違いはあるものの、一般的に50代の消防士は 年収600万～800万円前後 に収まるケースが多いといわれています。

総務省消防庁の「消防職員と一般行政職員との給与水準比較（日本）」によると、48歳～51歳で約40万円、52歳～55歳で約41万円、56歳～59歳で約43万円でした。管理職（係長・消防司令補以上）であれば、800万円台に届くこともあり、自治体によってはさらに高い収入になることもあります。

また、この年代は勤続年数が長く、退職手当の積み上がりも大きくなるため、総合的な待遇面ではかなり手厚い水準といえるでしょう。



民間企業の50代平均年収との比較

一方、民間企業に勤める50代の平均年収は、株式会社リクルートの調査によると 50歳の平均年収は547万円でした。ただし、企業規模や業種による差が大きく、中小企業では400万円台にとどまる人も少なくありません。

この数字を消防士と比べると、50代では 50万～150万円ほど消防士のほうが高いという傾向が見えてきます。特に地方の中小企業で働く人と比較すると、差はさらに大きくなる可能性があります。



なぜ50代で消防士の年収が高くなるのか

消防士は階級が上がるほど責任も増えますが、その分役職手当も増え、年収が伸びる仕組みになっています。50代はまさに役職登用の中心世代であり、現場を統括する立場として重要な役割を担うケースが多いのです。

また、体力を維持しながら現場に立ち続けるには強い責任感と自己管理が求められます。その負担の大きさが給与面で評価されているともいえます。



50代消防士は同年代の平均より“やや高い”傾向

総合すると、50代の消防士は民間企業の同年代と比べて 確かに年収が高い といえます。ただし、大きな差ではなく、「安定した給与制度」と「特殊勤務手当」によって上乗せされているのが実態です。

民間企業に比べて昇給が急激に伸びるわけではありませんが、長く働くほど収入が安定し、50代でピークを迎えるという公務員らしい特徴が、消防士の収入の高さを支えているといえるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー