±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤¬³Ý¤«¤é¤ºÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¸Â³¦¤Ç¡Ö¹â»ÔÉÔ¶·¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë

Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤âÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤º
»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
12·î1Æü¡¢º£Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÖËèÆü£²¡Á£´»þ´Ö¤Û¤É¤Î¿çÌ²¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÆ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¤¹¤°µ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤â¥¶¥é¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤âÃÏ¸µ¤Î°§»¢²ó¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤Î¥«¥é¥ª¥±Ç®¾§¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥ì¥Ä¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¡Ë
ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¤Ï½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤Î¤â¤Î¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹â»Ô»á¤ÏÃæ¶õ¤ò¸«¤ä¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¸å¤âÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¤µ¤Û¤ÉÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ë³¦¤¬À²¤ì¡¢Èà½÷¤Ë¤Ïé¬é¯¿§¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Ê¤ëÍò¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Î¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÃæ¿È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áí³Û¤ÏÁ°Ç¯¤Î13.9Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ë18.3Ãû±ß¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÌîÅÞ£´ÅÞ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¸½¶âµëÉÕ£²Ëü±ß¡¢°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤¿ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶âÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÊä½õ¶â°Æ¤Ê¤É¤ò´ÝÆÝ¤ß¡£¹ñ²ñ±¿±Ä¡¢ÌîÅÞÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤ËË»¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Îºâ¸»¡£11.7Ãû±ß¤â¤Î¿·µ¬¹ñºÄÈ¯¹Ô¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤¬6.7Ãû±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼Â¤ËÌó£²ÇÜ¤Î³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÊü¿Þ¤Ë¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç§¤¬¼º¤ï¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÄêÅª¤Ê¹±µ×ºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÐ½Ð¤ÎËÄÄ¥¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¼Ò²ñ¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¦ËÌÅç½ã¶µ¼ø¡Ë
¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦
¼ÂºÝ¡¢±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤¬³Ý¤«¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤â50¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤âºòÇ¯¤«¤éÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
ÈéÆù¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¹Ô¤¦ºâÀ¯½ÐÆ°¤¬¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î²þÁ±¤Ë¤µ¤Û¤É´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¸Â³¦¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£
¡Ö±ß°Â¤Ç¸¶ºàÎÁÈñ¤äÍ¢Æþ¿©ºà¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥Þ¥¤Î¸ú²Ì¤Ï¸º»¦¤µ¤ì¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¸ºÀÇ¤µ¤ì¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤â»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø12·îËö°Ê¹ß¤â¸ºÀÇÊ¬Ëþ³Û¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÄ¥¤ê»æ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅ½¤é¤ì¤ë»ÏËö¡£
±ß°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆü¶ä¤¬¶âÍø¤ò¾å¤²¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¤ò¾å¤²¤ì¤Ð£µËü±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬ÂçË½Íî¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ³èÀ²½¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£ÈÄ¶´¤ß¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼ª¤òÂß¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë±ß°Â¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¹ñºÄÍê¤ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ß¡¢ÄÉ²Ã¤Î·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈºâÀ¯°²½¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï²½¤·¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬¡¢º£¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¯À¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ï¡¢Ì¤Á½Í¤Î·ÐºÑÉÔ¶·¤À¡£
¡Ö¶âÍø¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤Çºâ¸»¤Ê¤Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÌ²ß¡¦³ô¡¦¹ñºÄ¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¡Ø¥È¥ê¥×¥ë°Â¡Ù¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¹´üÉÔ¶·¤Ë´Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ç22Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ê¥º¡¦¥È¥é¥¹À¯¸¢¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëºâ¸»¤Ê¤ºâÀ¯½ÐÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥ê¥×¥ë°Â¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¤¬º£¸åµ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¸¶·½²ð»á¡Ë
¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¹â»ÔÉÔ¶·¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¡½¡½¡£
