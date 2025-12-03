あきんどスシローが、冬に旬を迎える海の幸を堪能できる「冬のうまいもん祭」を開催！

脂のり抜群の「ぶり」や濃厚な「あん肝」「白子」が登場する豪華なラインナップです。

開催期間：2025年12月3日(水)より順次

販売店舗：全国のスシロー

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

スシローにて、冬に一番美味しい時期を迎えるネタを集めた「冬のうまいもん祭」が開催されます。

寒流と暖流が混じり合う豊かな漁場で育った北海道産の「水たこ」や「つぶ貝」をはじめ、濃厚な旨みが詰まった「あん肝」「白子」など、冬ならではの味覚が勢揃い☆

サイドメニューには、SNSでも話題の「ドバイチョコ」をイメージした新作パフェもラインナップされています。

活〆ぶりとろ

価格：税込180円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

醤油をはじくほどに脂のりが抜群な、今しか食べられない「ぶりとろ」。

店舗には一度も冷凍せず生のまま納品されるため、生ならではの弾力ある食感と、濃厚な脂の旨みを楽しめます。

びんとろ

価格：税込100円〜（※通常税込180円〜）

販売期間：2025年12月3日(水)〜12月14日(日)

脂のりが良く、びんならではの甘みとやわらかな食感が堪能できる一皿。

期間限定で税込100円からの特別価格で提供され、心ゆくまで「うまいすし」を楽しめます。

北海道産 つぶ貝

価格：税込260円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜12月21日(日)

販売予定総数：79万食

北海道産の天然つぶ貝ならではの、コリコリとした食感と貝の香りを存分に楽しめます。

噛むほどに広がる旨みは、貝好きにはたまらない一品です。

水たこ ポン酢ジュレ

価格：税込120円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜12月21日(日)

販売予定総数：63万食

北海道水揚げの天然水たこを使用。

水たこならではの弾力ある食感を楽しみつつ、こだわりネタをポン酢ジュレでさっぱりと味わえます。

大型生本ずわい蟹

価格：税込360円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

生本ずわい蟹ならではの、とろっとした食感と口の中に広がる甘みを味わえます。

生だからこその食感と味わいを、食べ応えあるサイズで贅沢に楽しめます。

あん肝軍艦

価格：税込180円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

冬の味覚である「あん肝」を、ねっとりとした濃厚な旨みとともに味わえます。

天然のあん肝ならではのコク深い味わいを、さっぱりとしたポン酢ジュレが引き立てます。

たら白子軍艦

価格：税込180円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

コク深く濃厚な真だらの白子の、とろりとしたクリーミーな味わいを堪能。

この季節だけの贅沢な旨みを、ポン酢ジュレとともに楽しめます。

ミートボールマヨ軍艦

価格：税込120円〜

販売期間：2025年12月3日（水）〜2026年1月6日（火）

幅広い世代に愛される創作すしミートボールマヨ軍艦が復活。

ほんのり甘めのソースと肉の旨みにふんわり食感が楽しめます。

国産カキフライにぎり タルタルソースがけ

価格：税込360円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

瀬戸内海産のカキの旨みがあふれ出す、揚げたてのカキフライにぎり。

外はサクサク、中はふんわりとした食感のカキフライと、自家製タルタルソースとの相性が抜群です。

国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻

価格：税込360円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

天然鮪のねぎとろにたくあんを合わせ、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔で包み上げています。

口の中でとろけるねぎとろの脂と旨み、たくあんの食感を、国産わさびと一緒に味わえます。

天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻

価格：税込260円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

かにの旨み、口の中でとろけるあん肝のねっとりとした濃厚な味わいに、塩こんぶの塩気がアクセントになった贅沢な手巻。

冬らしく「かに身」と「天然のあん肝」、さらに塩こんぶを、歯切れが良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔で包み上げています。

価格：税込260円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜

スシローがまきすにこだわって店内で巻き上げた「海鮮巻き重ね」の冬バージョン。

今回は定番ネタのまぐろ、ねぎまぐろ、えび、たまごのほか、かになど全12種類の具材を丁寧に巻き上げており、食べる場所によって味わいが変わります。

ドバイチョコ風サクッとパフェ

価格：税込350円〜

発売日：2025年12月3日(水)〜12月21日(日)

販売予定総数：36万食

SNSでも話題になった新感覚スイーツ「ドバイチョコ」を、スシロー流にアレンジしたパフェ。

ベルギー製造のチョコを使ったチョコムースの上に、

サクサク食感のフィアンティーヌ、ピスタチオのソースとアイス、さらにホイップやビターチョコチップアイスを重ねた、ピスタチオ好きにはたまらない一品です。

冬にしか味わえない旬のネタや、話題のスイーツが目白押しのフェア。

スシローこだわりの素材と鮮度への追求が詰まったメニューの数々を、お店で楽しんでみてください。

あきんどスシロー「冬のうまいもん祭」の紹介でした。

