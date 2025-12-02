暖房そのまま、部屋の空気をきれいに！【シャープ】の空気清浄機がAmazonで売り出し中‼加湿もできて一台二役‼
冬の乾燥対策に！【シャープ】の空気清浄機がAmazonで売り出し中！暖房で淀んだ部屋の空気もキレイに！
シャープから、独自の空気浄化技術・プラズマクラスター7000を搭載した空気清浄機が登場！「+」と「-」両方の静電気を除去できるため、 花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制。部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流を発生させられる優れものだ。
「【シャープ】空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h」は空気浄化と加湿の両方ができる空気清浄機である。締め切った部屋の淀んだ空気にも効果てきめん。
プラズマクラスター7000はウイルスやカビ菌も抑制してくれる。さらに花粉対策にも効果があるため、オールシーズン使える。
お手入れはパネルを外さずに簡単。しかもプレフィルターは使い捨てのため、汚れたら簡単にはがして交換できる。
約10年交換不要の消臭フィルターも搭載。空気のこもりがちなこれからの季節に是非。
