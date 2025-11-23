¸¤¤¬´¨¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¡Ø¿²Êý¡Ù£µÁª¡¡º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë°ÂÌ²¤Î¤¿¤á¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤È¤Ï¡©
11·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈ©´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë´¨¤µ¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï´¨¤µ¤Ç½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¸¤¤¬´¨¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¡Ø¿²Êý¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¿ÈÂÎ¤ò¤®¤å¤Ã¤È´Ý¤á¤ë
¸¤¤Î´ðËÜÅª¤Ê¿²»ÑÀª¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¤ÆÌ²¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤®¤å¤Ã¤È¿ÈÂÎ¤ò½Ì¤³¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯´Ý¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¸¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿ÈÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯½Ì¤³¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´Ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¼²¹¤ÎÄ´Àá¤äËÉ´¨ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.É¡¤ä´é¤ò±£¤·¤ÆÌ²¤ë
¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢É¡¤ä´é¤¬ÆÃ¤Ë´¨¤µ¤ò´¶ÃÎ¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¤¤Ï´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢É¡¤ä´é¤ò²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç±£¤¹¤³¤È¤ÇÃÈ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¤¿¤È¤¤Ë¤ªÊ¢¤Ë´é¤äÉ¡¤òËä¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÌÓÉÛ¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë´é¤òËä¤á¤ÆÃÈ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ë¡¢Àø¤ë
¶á¤¯¤ËÌÓÉÛ¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤½¤ÎÃæ¤ËÀø¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÂÎ¤Ë¤«¤±¤ÆÌ²¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¸¤¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤¬¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ÎÊÝ²¹À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4.»ô¤¤¼ç¤Ë¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë
»ô¤¤¼ç¤Ë¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÈ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Ç»ô¤¤¼ç¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¿¤Á¤â¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë´é¤ò¥°¥¤¥°¥¤¤È»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÂÎ¤Î·ä´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯°ú¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Æ±µï¸¤¤äÆ±µïÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±»Î¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÃÈ¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.Ì²¤ê¤Ê¤¬¤é»þÀÞ¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤ë
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢»þÀÞ¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¾ì¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤¬Ìµ¤¤¸¤¤¬¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ç¶ÚÆù¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤ÆÇ®¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëºÝ¤Ëµ¯¤³¤ë¿Ì¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÃÈË¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¤¹¤°¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë°¦¸¤¤¬°ÂÌ²¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ´¨ÂÐºö
´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì²¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸¤¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î°ÂÌ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â²¼µ¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éô²°¼«ÂÎ¤Î¼¼²¹¤òÃÈË¼¤ÇÄ´Àá¤¹¤ë ÊÝ²¹À¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤ò¿²¾²¤ËÉß¤¯ ÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤ÌÓÉÛ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë ¸¤ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤òÅßÍÑ¤ÎÁÇºà¤Î¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤ë ¥±ー¥¸¤ËÊÝ²¹¥«¥Ðー¤ò¤«¤±¤ë °ÜÆ°¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¤ÍÑ¥Òー¥¿ー¤äÅò¤¿¤ó¤Ý¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¸¤ÍÑ¥Òー¥¿ー¤äÅò¤¿¤ó¤Ý¤Ï¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Äã²¹¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä°¦¸¤¤¬¡Ö½ë¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬´¨¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¤é¡¢ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤ÆÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÌÓÉÛ¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤ÈËÉ´¨ÂÐºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢Åß¾ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ï¿ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)