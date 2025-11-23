¡ÖÉ÷Á¥¤ª¤¸¤µ¤ó¡×»ö·ï¤«¤é33Ç¯¡¡¡ÈÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¡É¤á¤¶¤·¤Æ¶õ¤Ø¡Ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿50ÂåÃËÀ¡ÖÌµËÅ¤ÊÌ´¡×¤Î·ëËö
Ê¿À®½é´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¡ÖÉ÷Á¥¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£ÄÌ¾Î¤òÎëÌÚ²ÅÏÂ¡Ê¤è¤·¤«¤º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢1992Ç¯11·î23Æü¡¢¼¢²ì¸©¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¤«¤é¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤òËþ¤¿¤·¤¿Â¿¿ô¤ÎÉ÷Á¥¤ËÄß¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥´¥ó¥É¥é¤ÇÎ¥Î¦¤·¡¢ËÌÊÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ©Àï·×²è¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÎÀñ¡Ê¤º¤µ¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸´Ô¤Î²ÄÇ½À¤ÏÃø¤·¤¯Äã¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜÊ¸¡§¥ß¥¾¥í¥®¡¦¥À¥¤¥¹¥±¡Ë
ÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï1992Ç¯4·î¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤«¤é°Ø»Ò¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥àÉ÷Á¥4¸Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥ÈÈô¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¿ôÉ´mÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º½ÂÞ2¤Ä¤òÍî²¼¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¹âÅÙ¤ÏÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë5000mÄ¶¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¹ß²¼»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¿ー¤Î±ê¤Ç¥íー¥×¤ò¾Æ¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉ÷Á¥¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¡£µ¡ÂÎ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÌ±²È²°º¬¤ËÉÔ»þÃå¤·¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï±¿¤è¤¯·Ú½ý¤ÇºÑ¤à¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ô¥¢¥ÎÄ´Î§»Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1984Ç¯¤Ë44ºÐ¤Ç²»³Ú¶µºàÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£²»³Ú²ñ¤â¼çºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤ÏÉ÷Á¥¤òÈô¤Ð¤¹±é½Ð¤ò¹±Îã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤é¤º¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¡£
µçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¤¤Ê¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢1989Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ö²£ÉÍÇîÍ÷²ñ¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢¶ä¹ÔÍ»»ñ¤âÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£ÎëÌÚ»á¤Ï²£ÉÍÇî¤Î²ñ¾ì¤Ë°û¿©Å¹¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÎ©ÃÏ¤¬°¤¯¡¢·Ð±Ä¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯7·î30Æü¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÆÍÈô¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£Ìó30m¤ÎÅ´Åã¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤ê¡¢ÇîÍ÷²ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥ë¥¢¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤Æ7»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤êäÆ¾ë¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÆ°Àþ²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¿·Ê¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£º£Æü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ¨»þ¤Ë½ÐÅ¹ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤Î¤ß¤Ç±Ä¶È·ÑÂ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤à¤·¤í¶¨²ñÂ¦¤¬ÎëÌÚ»á¤ÎÄó°Æ¤·¤¿½¸µÒºö¤ò°ìÉôºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥Ø¥ê¥¦¥àÉ÷Á¥¤Ç¥´¥ó¥É¥é¤ò·¸Î±¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò½½¿ôm¤Î¹â¤µ¤ËÉâ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¡×¤òÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë
²£ÉÍÇî¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»þÅª¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í²Î¼ê¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢²¯Ã±°Ì¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼Ú¶â¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎëÌÚ»á¤¬¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ·×²è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢É÷Á¥¤Ë¤è¤ëÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎËÁ¸±¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£1992Ç¯4·î¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤«¤é¤ÎÈô¹Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Á°¸å¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¹©³Ø·Ï¤Î»°ÎØÌÐÍº¶µ¼ø¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°ÎØ»á¤ÏÅçº¬¸©íîËà·´¿ÎËàÄ®¡Ê¸½¡¦ÂçÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÌÄ¤º½¡Ê¢¨¡ËÊÝ¸î±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¾å¤òÊâ¤¯¤È¡Ö¥¥å¥Ã¥¥å¥Ã¡×¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëº½
ÎëÌÚ»á¤Ï¤³¤Î±¿Æ°¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÈô¹Ô¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤ò·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Î·×²è¤Ï¡¢ÌÄ¤º½¤Î¤¢¤ë¿ÎËàÄ®¤ò¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌó40»þ´Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Í¥Ð¥À½£¥µ¥ó¥É¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óÉÕ¶á¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥´¥ó¥É¥é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¹æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ìó2m»ÍÊý¡¦¿¼¤µ1m¤ÎÈ¢·¿¹½Â¤¤Ç¡¢²³¿¦¿Í¤Ë°ÍÍê¤·ÛØºà¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥ëー¥ó¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÄ¾·Â6m¤Î¼çÎÏ¥Ó¥Ëー¥ëÉ÷Á¥6¸Ä¤È¡¢Êä½õÉ÷Á¥¤ò´Þ¤á·×32¸Ä¤òÁõÃå¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¡¢ÉâÎÏÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥¹¥È¡Ê½Å¤ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Äã²¹¤Ç¤âÅà¤é¤Ê¤¤²Æì¤Î¾ÆÃñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤Ø¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥ê¥éÈô¹Ô
1992Ç¯11·î23Æü¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸ÐÈÊ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¹æ¡×¤Î»î¸³Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¡¢»°ÎØ¶µ¼ø¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç¤Î³ØÀ¸¡¢ÃÏ¸µ¿·Ê¹¼ÒÄÌ¿®¶ÉÄ¹¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ò½¸¤á¤¿¡£±¿Í¢¾Ê¡Ê¸½¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç§²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏ¾å¤Ë·¸Î±¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î»î¸³Èô¹Ô¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤Ï°ì»þ120m¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÏ¾å¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£·¸Î±¥íー¥×¤ò¼«¤é³°¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹â¤¯Éâ¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾ÆÃñÉÓ¡Ê200ËÜ¡Ë¤È»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤òÃÏ¾å¤ËÅê²¼¡£¤¹¤ë¤È¥´¥ó¥É¥é¤ÏµÞÂ®¤Ë¾å¾º¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢±¿Í¢¾Ê¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥²¥ê¥éÅª¤Ë·×²è¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤ÏÅö½éÍ½Äê¤ÎÅçº¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÄ¤º½¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢·×²è¤Ç¤Ï6¸Ä¤À¤Ã¤¿¼çÎÏÉ÷Á¥¤Ï4¸Ä¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµËÅ²á¤®¤¿·×²è¤Î¿ô¡¹
¤³¤Î·×²è¤¬¤¤¤«¤ËÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£³Æ¼ïÊóÆ»¤äµÏ¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤¬ÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¡Ê48»þ´ÖÊ¬¡Ë¡¢¿©ÎÁ¡Ê¡Ö¥«¥í¥êー¥á¥¤¥È¡×¤Ê¤É¡Ë¡¢°ÞÅÙ·ÐÅÙÂ¬Äê´ï¡¢¹âÅÙ·×¡¢Â®ÅÙ·×¡¢³¤Æñµß½õ¿®¹æµ¡¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡¢ÌµÀþ¶ÛµÞÈ¯¿®ÁõÃÖ¡¢¥ìー¥ÀーÈ¿¼ÍÈÄ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢ÃÏ¿Þ¡¢¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¡¢¥Ïー¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¨¡¨¡¡£ËÉ´¨Ãå¤È¤·¤Æ¥¹¥ー¥¦¥¨¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤ËÌÓÉÛ5Ëç¤¬ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏÃÇ¿©¤Î·±Îý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÎÁ¤ÏºÇ¾®¸Â¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë°ûÎÁ¿å¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤³¤ì¤ÏÀ¸Ì¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤òÊü´þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÎëÌÚ»á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÌµÀþÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢ÄÌ¿®¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤À¡£·ÈÂÓ±ÒÀ±ÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾¦ÍÑËÜ³Ê²½Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎëÌÚ»á¤¬Ì¿¹Ë¤È¤·¤Æ½ê»ý¤·¤¿¤Î¤ÏÄÌ¾ï¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
1992Ç¯Åö»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°Êý¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢±è´ß¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È·÷³°¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¡¢ÅÅÇÈ¤Î·÷³°¤ä´¨Îä¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÚÁõÈ÷¤Ç¥Ç¥¹¥¾ー¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢É÷Á¥¤Î¹½Â¤Åª¸Â³¦¡Ä
·×²è¤Îº¬´´¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÅÙ7000～1Ëü2000mÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î»³Äº¡ÊÉ¸¹â8848m¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÎÎ°è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤Î¹âÅÙ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬－40¡î¤«¤é－60¡î¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÓÉÛ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¶ËÃÏÅÐ»³¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÑ´¨À¤Î¹â¤¤¥·¥å¥é¥Õ¡Ê¿²ÂÞ¡Ë¤äËÉ´¨ÁõÈ÷¤òÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤ÏÅà½ý¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åà»à¥ê¥¹¥¯¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÐ»³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¹âÅÙ8000m¤òÄ¶¤¨¤ëÎÎ°è¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥¾ー¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤ÇÀ¸Â¸¤Ïº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢ÉâÎÏ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤òÅê´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿ÃÏ¤«¤é¹âÅÙ8000m¤ØµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÅÅÙ¤ÎµÞÀ¹â»³ÉÂ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢°Õ¼±¾ã³²¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë´Ù¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¹æ¡×¤Ï2m»ÍÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎ¤ò²£¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Äã²¹²¼¤ÇÌ²¤ì¤ÐÅà»à¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ìÍî²¼¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆµÙÂ©¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ê¼å¤¬¿Ê¤ß¡¢È½ÃÇÎÏ¤âÄã²¼¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆóÎ§ÇØÈ¿¤Î¾õ¶·¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæ¤ÎÇÓ¤»¤Ä¤Îº¤Æñ¤µ¤â½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¿ô½½ÅÙ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÇÓ¤»¤ÄÊª¤Ï¤¹¤°¤ËÅà·ë¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÉ÷Á¥¤ÎÇËÎö¥ê¥¹¥¯¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹â¶õ¤Ç¤ÏÃÏ¾å¤ËÈæ¤Ù¤Æµ¤°µ¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤Ç¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò½¼塡¡Ê¤¸¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤·¤¿É÷Á¥¤Ï¡¢¾å¾º¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆâÉô¤Î¥¬¥¹¤¬ËÄÄ¥¤·¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤¬¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÇËÎö¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ËÄã²¹²¼¤Ç¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¤¬¹Å²½¤·¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÄ¥ÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤âÎö¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£É÷Á¥¤ÎÁÇºà¤¬ÇËÂ»¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¼«ÂÎ¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÏ³¤ì½Ð¤¹¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÉâÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÅþÃ£¡×¤È¡ÖÀ¸´Ô¡×¤ÏÊÌÌäÂê
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¹æ¤Ë¤ÏÂÉ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉ÷¤Þ¤«¤»¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆÊýÌÌ¤ËÈô¤Ö¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÉâÎÏ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥¹¥È¤Î¾ÆÃñÉÓ¤ÏÎ¥Î¦»þ¤Ë¤¹¤Ç¤ËÅê´þ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾å¾º¤ä²¼¹ß¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ï¡¢É÷Á¥¤òµ¡ÂÎ¤«¤é³°¤¹¡¢·ê¤ò³«¤±¤Æ¥¬¥¹¤òÈ´¤¯°Ê³°¤Ë¤Û¤ÜÂ¸ºß¤»¤º¡¢Î¦ÃÏ¤ä¿åÌÌ¤ËÆðÃåÎ¦¤¹¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤¬¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ç¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î´Ä¶²¼¤Ç¶¹¤¤¥´¥ó¥É¥é¤«¤éÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢³«»±¡¦Áàºî¡¦ÃåÃÏ¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤«¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÈô¹Ô·×²è¤Ë¤Ï¡È°ÂÁ´¤ÊÃåÎ¦¤ÎÊýË¡¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤ÆË¡Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õË¡¤Ç¤Ï¡¢µö²Ä¤Ê¤¯¹Ò¶õµ¡¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥Î¦¤äÈô¹Ô·Á¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¹Ô°Ù¤¬´ØÏ¢Ë¡µ¬¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÄÌ¹ð¤Î¤Þ¤ÞÂ¾¹ñ¤ÎÎÎ¶õ¤òÄÌ²á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝË¡¾å¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢·³¤ä±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ë·Þ·â¡¦¹´Â«¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÍýÏÀ¾å¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¾¤ËÎëÌÚ»á¤¬´ñÀ×Åª¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ËÌÊÆÂçÎ¦¾å¶õ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¤¿¤È¤¨Î¦ÃÏ¤ò»ëÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ç¤ÏÅÔ»Ô°è¤Ï¹ñÅÚ¤Î°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¤ä¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÂçÈ¾¤¬¿¹ÎÓ¤ä¥Ä¥ó¥É¥é¡¢»³³Ù¤Ê¤É¤ÎÌµ¿ÍÃÏÂÓ¤À¤«¤é¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡×¤³¤È¤È¡Ö¿Í¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡×¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë
ÎëÌÚ»á¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢¡Ö¤â¤·ÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢²ÈÂ²¤òÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì©¤«¤ËËÜÈô¹Ô¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èô¹ÔÄ¾¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¤¬¾¯¤·Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿ÀÐÄÍÍ³µª»Ò»á¤ÎÃø½ñ¡ØÉ÷Á¥¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÄ´Î§¡Ù¡ÊÌ¤Íè¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìë¤Î10»þ°Ê¹ß¤Ï1»þ´Ö¤´¤È¤Ë²ÈÂ²¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢¡ÖÉ÷Á¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹âÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³¤¤Ë½Ð¤¿¡×¡Ö±ìÁð¤òµÛ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¶õÃæ¤òÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íâ24Æü¸áÁ°6»þ¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¥¤Ä«¾Æ¤±¤À¡ª¤¤ì¤¤¤À¤è¡×¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÏÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
24Æü¿¼Ìë～25ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÛµÞ¿®¹æ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü8»þÈ¾¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁÜº÷µ¡¤¬µÜ¾ë¸©¡¦¶â²Ú»³²ÅìÊýÌó800km¤ÎÍÎ¾å¤ÇÈô¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¹æ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤ÏÌó2500m¤Ç¡¢ËÌÅìÊý¸þ¤Ø¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚ»á¤Ïµß½õµ¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢SOS¿®¹æ¤òÄä»ß¡£µ¡ÂÎ¤«¤éÊª¤òÅê²¼¤·¤ÆºÆ¤Ó¹âÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÊÝ°ÂÄ£¤Ï¡ÖÈô¹Ô·ÑÂ³¤Î°Õ»×¤¢¤ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¤ËÄÉÀ×¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¹âÅÙ2500mÁ°¸å¤Î´¨Îä²¼¤ÇÉº¤¦µ¡ÂÎ¤Ï¤ä¤¬¤Æ»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡£
°Ê¸å¡¢ÎëÌÚ²ÅÏÂ»á¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥ß¥¾¥í¥®¡¦¥À¥¤¥¹¥±
¾¼ÏÂÊ¸²½¸¦µæ²È¡¢¥é¥¤¥¿ー¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥½¥é¥ê¥¹ÂåÉ½¡£Âç³Ø¤ÎÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¡£¥¹¥Ýー¥Ä»¨»ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Òµ¡Æâ»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø½µ´©Âç½°¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÈÈºá¡¢·ÝÇ½Á´ÈÌ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¡¢¥¹¥ー¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¾¼ÏÂÊ¸²½¸¦µæ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤À¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡£