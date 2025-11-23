¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¼Â¶·¶ÃØ³¤Î¾×·âKO ¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÂçµÕÅ¾¡ª¡×Ï¢¸Æ
¡¡µ»½Ñ¤ÈÆ®»Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦·ãÆ®¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÇÔ¤±Ç»¸ü¡É¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¶¯Îõ¤Ê±¦¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤¬ßÚÎö¤·¤ÆÂçµÕÅ¾¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ë¼Â¶·¥¢¥Ê¡ÖÂçµÕÅ¾¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¤ÆÂç¶½Ê³¡£¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡¡11·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×-70kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¡£ºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¡¦¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¤È¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇµÕÅ¾¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÁ°Àï¤Ç·ãÆ®¤ò·Ð¸³¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤ÏÂåÂÇ½Ð¾ì¤Î¥¢¥é¥Ã¥µ¥ó¡¦¥«¥Þ¥é¤Ë¶ìÀï¤·±äÄ¹¤ò´Þ¤à4¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¡¢¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤â3¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤È¡¢°ìÀïÌÜ¤Î¾ÃÌ×¤òÊú¤¨¤Æ¤ÎÂè2Àï¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Îºï¤ê¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±ÀÜ¶áÀï¤òÄ©¤ß¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Á°Àï¤Ç¼õ¤±¤¿¥«¥Þ¥é¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¼£¤é¤ººÆ¤Ó½Ð·ì¡£°ìÊý¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤Ïµ÷Î¥¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¥í¡¼¤äÉ¨¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢Á°½³¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¼çÆ³¤·¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤Ïº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¤Ç¹¶¤á¼ê¤ò³ÈÂç¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤â°ú¤«¤º½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÁý¤ä¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ö¤äÏ¢ÂÇ¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¼ºÂ®À£Á°¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤¬¼«¿Ø¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î·ãÆ®¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª3¥é¥¦¥ó¥É¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬È¿·â¡£¥é¥¦¥ó¥É³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÞÕ¿È¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤ËÄ¾·â¤·¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¶¯Îõ¤Ê¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀ¨¤¨¤Ê¤³¤¤¤Ä¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡×¤ÈÁûÁ³¡£¤³¤³¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤ò±£¤»¤ºËÉÀï°ìÊý¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤ÏÌÂ¤ï¤ººÆ¤Ó±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¡£²£¤Ø¤Ê¤À¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÂçµÕÅ¾¡ª ÂçµÕÅ¾¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£¥À¥¦¥ó¸å¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¿¤ÓÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¡£ABEMA²òÀâ¤ÎËâºÀÅÍ¤â¡Ö¡Ê¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤Ï¡Ë»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È²òÀâ¤ÎÀÐ°æÏÂµÁK-1¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏÈè¤ì¤ë¤È¤«ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Î¡ÈÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¾Î»¿¡£ËâºÀÅÍ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉáÄÌÄü¤á¤ë¤±¤É¡ÄÄü¤á¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÇÈÂ¿¹¾¥¢¥Ê¤â¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÍ¤ÎÃßÀÑ¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡ËÁê¼ê¤ËKOÉé¤±¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬¼å¤¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬MVP¡×¡Ö¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤Ê¤ÉÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£ËâºÀÅÍ¤âÇÔ¤ì¤Æ¤Ê¤ª¡Ö¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î·ãÆ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£